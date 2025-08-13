В Волгоград планируют запустить роботов доставки





Минэкономразвития планирует запустить работу роботов-доставщиков в 37 регионах России, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, роботы должны будут пропускать пешеходов и быть заметными для людей и водителей, а максимальная скорость составит 25 километров в час. Постановление, предписывающее правила работы подобных доставщиков, появилось 12 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пилотном проекте планируется задействовать 2,7 тысячи роботов, которые по подсчетам должны исполнить около 4,5 миллионов заказов. В эксперименте планируется протестировать нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, а также работа с большими данными, использование робототехники и сенсорики.

Если на городских дорогах максимальная скорость таких устройств составит 25 километров в час, то уже на тротуарах разрешенная скорость составит всего 10, а при пересечении дорог - 6 километров в час.

- Устройства должны быть оборудованы сенсорами и датчиками, позволяющими сканировать окружающее пространство на расстоянии не меньше 30 метров, а также видеорегистраторами. Роверы смогут видеть сигналы светофора, читать дорожные знаки, анализировать обстановку в целом. Они должны замедляться, видя пешехода, а в толпе и вовсе останавливаться, - поясняется в документах.

Каждое устройство должно иметь номер и QR-код, а корпус робота должен светиться для безопасности пешеходов и водителей. Габариты же устройств составят всего 110 сантиметров в длину и 80 в ширину, а вес - не более 120 килограммов без учета груза. Также компании должны будут застраховать свои устройства на сумму в 500 тысяч рублей.

Кроме того, роверы буду считаться участниками дорожного движения и иметь ответственность в случае ДТП. Если в столкновениях стороны не будут иметь претензий друг к другу, они могут спокойно разъехаться. Если же столкновение представляет серьезные травмы или технические повреждения, то следящий за работой ровера диспетчер обязан срочно позвонить на номер 112, а на место происшествия должен явиться представитель компании.

Ответственность будет нести исполнительный орган компании, а также диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние устройства.

