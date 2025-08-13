Федеральные новости

В Волгоград планируют запустить роботов доставки

Федеральные новости 13.08.2025 06:28
0
13.08.2025 06:28


Минэкономразвития планирует запустить работу роботов-доставщиков в 37 регионах России, в том числе и в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, роботы должны будут пропускать пешеходов и быть заметными для людей и водителей, а максимальная скорость составит 25 километров в час. Постановление, предписывающее правила работы подобных доставщиков, появилось 12 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

В пилотном проекте планируется задействовать 2,7 тысячи роботов, которые по подсчетам должны исполнить около 4,5 миллионов заказов. В эксперименте планируется протестировать  нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, а также работа с большими данными, использование робототехники и сенсорики.

Если на городских дорогах максимальная скорость таких устройств составит 25 километров в час, то уже на тротуарах разрешенная скорость составит всего 10, а при пересечении дорог - 6 километров в час. 

- Устройства должны быть оборудованы сенсорами и датчиками, позволяющими сканировать окружающее пространство на расстоянии не меньше 30 метров, а также видеорегистраторами. Роверы смогут видеть сигналы светофора, читать дорожные знаки, анализировать обстановку в целом. Они должны замедляться, видя пешехода, а в толпе и вовсе останавливаться, - поясняется в документах. 

Каждое устройство должно иметь номер и QR-код, а корпус робота должен светиться для безопасности пешеходов и водителей. Габариты же устройств составят всего 110 сантиметров в длину и 80 в ширину, а вес - не более 120 килограммов без учета груза. Также компании должны будут застраховать свои устройства на сумму в 500 тысяч рублей. 

Кроме того, роверы буду считаться участниками дорожного движения и иметь ответственность в случае ДТП. Если в столкновениях стороны не будут иметь претензий друг к другу, они могут спокойно разъехаться. Если же столкновение представляет серьезные травмы или технические повреждения, то следящий за работой ровера диспетчер обязан срочно позвонить на номер 112, а на место происшествия должен явиться представитель компании.

Ответственность будет нести исполнительный орган компании, а также диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние устройства. 

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 18:41
Федеральные новости 12.08.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 06:18
Федеральные новости 12.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 17:55
Федеральные новости 11.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:00
Федеральные новости 10.08.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2025 16:13
Федеральные новости 09.08.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.08.2025 16:08
Федеральные новости 08.08.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 11:34
Федеральные новости 07.08.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 08:30
Федеральные новости 07.08.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 21:30
Федеральные новости 06.08.2025 21:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Волжской ГЭС присвоили имя Федора ЛогиноваСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области похоронят погибшего 51-летнего контрактника Владимира ШевцоваСмотреть фотографии
16:11
Юных экстремалов с острова Зеленый поставят на учет в ПДНСмотреть фотографии
15:39
«Отбросило к остановке»: в Волжском камера сняла жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
«Она пережила единственную дочь»: в Волгограде простятся с экс-педагогом «Серебряковки»Смотреть фотографии
14:55
В Волгограде 16 августа выберут лучшего водителя грузовика России: программа дняСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
«Обращались в суд, а попали на судилище»: кассация в Краснодаре не смогла защитить волгоградку, разорённую угонщиком её же автомобиляСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом полицейские обнаружили в полях бараки мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Волгоградскую сеть subway выставили на продажу за 12,5 миллионаСмотреть фотографии
13:25
Суд ужесточил приговор по делу экс-главы Елани ГугучкинаСмотреть фотографии
12:44
Ливни с градом обрушатся 12 августа на северо-восток Волгоградской областиСмотреть фотографии
 