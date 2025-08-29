Федеральные новости

РПН: в России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

29.08.2025
29 августа Роспотребнадзор России сообщил о первом завозном случае лихорадки чикунгунья, которой заразился вернувшийся из Шри-Ланки в Москву турист, передает V102.RU со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

- Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья, - рассказали в федеральной службе.

Пациента госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре отмечают, что все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены и рисков распространения инфекции в стране нет.

Эта лихорадка, как отмечают специалисты, не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. 

Справка. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, передающаяся при укусе комаров, принадлежащих к роду Aedes. У больного резко поднимается температура до 39–40 °С, начинают болеть суставы. Могут отмечаться астения, головная боль, боль в пояснице, мышечные боли, тошнота, рвота, сыпь, конъюнктивит.

Данная инфекция является актуальной для стран Африки и Азии, островов Индийского океана. Летальные исходы чаще регистрируются у лиц старшего возраста. На европейском континенте, в Северной и Южной Америке лихорадка встречается преимущественно в виде завозных случаев. 

Фото из архива V102.RU

