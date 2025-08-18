В двух соседних с Волгоградской областью регионах сбили 3 БПЛА

В Минобороны РФ отчитались о сбитии 23 украинских беспилотников. В течение прошедшей ночи с 20.00 ч. 17 августа до 06.00 ч. 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

8 БПЛА уничтожены над территорией Тамбовской области, 5 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над территорией Республики Крым.