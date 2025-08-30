Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в Волгограде





Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории, прилегающей к зоне тушения пожара на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее сотрудники регулировали движение на улице Михайлова, где временно было остановлено движение общественного транспорта.



Напомним, пожар на рынке «Национальный» вспыхнул сегодня утром. О локализации открытого горения в МЧС сообщили в 17-28 ч. Однако до сих пор пожар полностью не ликвидирован.



Для установления причин возгорания на место происшествия были направлены эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



