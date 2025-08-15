Федеральные новости

На Аляске ожидают самолет с Путиным

Федеральные новости 15.08.2025 21:10
0
15.08.2025 21:10


Владимир Путин находится в пути на Аляску. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что самолет ТУ-214 с российским президентом уже приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. Однако журналист Павел Зарубин опроверг эту информацию, пояснив, что на прибывшем самолете президента России не было. Владимир Путин прилетит на самолете ИЛ-96, который находится еще в воздухе.

В США сегодня пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. 

В состав американской делегации вошли также госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Российскую строну представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
14.08.2025 14:37
Федеральные новости 14.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 12:33
Федеральные новости 13.08.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 06:28
Федеральные новости 13.08.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 18:41
Федеральные новости 12.08.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 06:18
Федеральные новости 12.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 17:55
Федеральные новости 11.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:00
Федеральные новости 10.08.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2025 16:13
Федеральные новости 09.08.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.08.2025 16:08
Федеральные новости 08.08.2025 16:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:49
Игрок «Ротора» Сафронов стал лучшим в четвертом туре Первой лигиСмотреть фотографии
21:29
На 2 дня запретят продажу спиртного рядом с парком «Волжский»Смотреть фотографии
21:10
На Аляске ожидают самолет с ПутинымСмотреть фотографии
20:55
Опубликовано видео с места массового ДТП с четырьмя погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В поселке под Волгоградом открыли памятник погибшим на СВОСмотреть фотографии
20:04
Четверо погибли в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе РоссииСмотреть фотографии
19:36
«Прессовал», как в кино: в Волгограде подросток получил срок за вооруженный разбойСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде с поличным «взяли» 8 водителей, не пропустивших скоруюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Крупный пожар произошел 15 августа на свалке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
Приготовьтесь на выход: власти объявили о старте с 18 августа эксперимента с маршруткамиСмотреть фотографии
18:08
В Волгоградской области предприятия задолжали банкам 330,6 млрд рублейСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде «Газель» конфискуют у «серых» мусорщиков, захламивших ул. ПугачёвскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Суд Волгограда отправил в СИЗО убийцу федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В ЦПКиО Волгограда начали возводить 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде подъезд к «танцующему» мосту из-за ДТП встал в 3-километровой пробкеСмотреть фотографии
15:39
В Волжском остановили паром из-за обмеления АхтубыСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде 16 августа покажут коллекцию редких авто для секретных грузовСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом спасли не совладавшую с Хопром 38-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:49
В деле о зверском убийстве судьи Ветлугина вскрылись новые подробностиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде из-за сбоя сработали сирены воздушной тревогиСмотреть фотографии
12:49
Видео убийства судьи Ветлугина в Камышине слили в СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волжском повторно проверят систему оповещения школ о воздушной тревогеСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в КамышинеСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом снова нашли фугасную бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:55
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько днейСмотреть фотографии
11:38
Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероидаСмотреть фотографии
10:32
К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котелСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мостуСмотреть фотографии
10:16
Руководителя волгоградского УФНС Иванова отметили почетной грамотой Правительства РФСмотреть фотографии
 