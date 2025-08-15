На Аляске ожидают самолет с Путиным

Владимир Путин находится в пути на Аляску. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что самолет ТУ-214 с российским президентом уже приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. Однако журналист Павел Зарубин опроверг эту информацию, пояснив, что на прибывшем самолете президента России не было. Владимир Путин прилетит на самолете ИЛ-96, который находится еще в воздухе.
В США сегодня пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
В состав американской делегации вошли также госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Российскую строну представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.