Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвым

В Волгограде остановлены поиски 15-летнего подростка, который пропал на Сарептском затоне в Красноармейском районе, в связи с его гибелью. Печальную новость сообщили в отряде ЛизаАлерт. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что тело мальчика водолазы обнаружили в затоне около понтонного моста. Причина смерти школьника выясняется.
Напомним, Богдан ушел на рыбалку 28 августа и исчез. На мосту нашли его личные вещи, удочку и улов. Телефона среди вещей не было.
В поисках школьника принимали участие полицейские и волонтеры, а водолазы обследовали дно. Но надежды на то, что он найдется живым, не оправдались.
Фото Служба спасения VK.com