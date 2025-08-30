Общество

Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке Волгограда

Общество 30.08.2025 19:12
0
30.08.2025 19:12


В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о работе медиков на месте пожара, вспыхнувшего сегодня, 30 августа, на рынке Волгограда, а также о состоянии обратившихся за медпомощью.

По данным облздрава, на месте ЧП дежурили три бригады скорой помощи, специалисты которой оказывали первую помощь пострадавших. На месте было осмотрено 14 человек.

- У большинства зафиксирована острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались, - пояснили в комитете.

Тем не менее двоим понадобилась более серьезная медицинская помощь. В больницу №25 попал 38-летний мужчина, в областную больницу №1  49-летняя женщина.
Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь, заверили в облздраве.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.08.2025 21:30
Общество 30.08.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 17:28
Общество 30.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 16:24
Общество 30.08.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 14:06
Общество 30.08.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 12:34
Общество 30.08.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 10:48
Общество 30.08.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 10:35
Общество 30.08.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 08:30
Общество 30.08.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 07:30
Общество 30.08.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 06:44
Общество 30.08.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 23:18
Общество 29.08.2025 23:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 21:13
Общество 29.08.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 20:18
Общество 29.08.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 18:55
Общество 29.08.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 17:22
Общество 29.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:59
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»Смотреть фотографии
15:25
Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часаСмотреть фотографии
14:54
«Проткнул себя ножницами»: волгоградец задержан за убийство знакомой и ее дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынкеСмотреть фотографии
13:54
Пожар на рынке в Волгограде: большой фоторепортаж с места ЧПСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
6 человек вывели из огня на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде возобновили движение троллейбусы №8а и 10аСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
«В одни ворота»: юные футболистки СШ «Ротор» разгромили «Оренбург» в Волгограде Смотреть фотографии
11:56
Связь и интернет пропали в районе горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратовСмотреть фотографии
11:11
«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Первый заместитель председателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:42
МЧС: площадь возгорания на рынке в Волгограде составила 1200 квадратовСмотреть фотографии
10:35
Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде вспыхнул страшный пожар на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 