Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке Волгограда





В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о работе медиков на месте пожара, вспыхнувшего сегодня, 30 августа, на рынке Волгограда, а также о состоянии обратившихся за медпомощью.

По данным облздрава, на месте ЧП дежурили три бригады скорой помощи, специалисты которой оказывали первую помощь пострадавших. На месте было осмотрено 14 человек.



- У большинства зафиксирована острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались, - пояснили в комитете.



Тем не менее двоим понадобилась более серьезная медицинская помощь. В больницу №25 попал 38-летний мужчина, в областную больницу №1 49-летняя женщина.

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь, заверили в облздраве.





