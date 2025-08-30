Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской области









Фермер-блогер из Ленинского района Волгоградской области Николай Злыднев показал на видео пересыхающее озеро с погибающей рыбой. На кадрах – плавающие в воде мертвые сазаны и уже задыхающиеся от нехватки кислорода караси.

- Еще день два и она вся погибнет. Еще в прошлом году я ловил щук по 5 кг на жерлицу. Печальная картина. Ила по пояс, не пролезешь. Сазаны уже погибли, к сожалению. Посмотрите, сколько ртов плавает. Эти черные точки - все рыба плавает. Также большое количество неживых сазанов, носы повытаскивали. Конечно, постараемся утром спасти. Но это будет капля в море, - констатирует автор видео.



Николай считает, что причина произошедшего – отсутствие воды в пойме, особенно в последний год.



- Зима была теплая, воды в водохранилище нет. Так и в Астрахани. 50 процентов озер так выглядит, - утверждает он.



Напомним, Николай Злыднев уже не в первый раз снимает печальные картины в Волго-Ахтубинской пойме. После окончания скудного паводка в июле он также фиксировал погибающую рыбу и почти сварившихся от жары раков на мелководье.



Видео Николая Злыднева t.me



