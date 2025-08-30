Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видео

В Волгоградской области природа настолько очистилась, что фазаны вышли к людям и перестали их бояться, сообщает V102.RU со ссылкой на жителей Новоаннинского района, которые сняли на видео такое бесстрашное птичье семейство.





В кадр попали самец и самка фазана в окружении птенцов, которые спокойно гуляют по сельской дороге. Как утверждают местные жители, даже звук машины не заставил птиц свернуть с намеченного пути.

Видео было снято вблизи хутора Веселого. Жители этого населенного пункта тоже уже привыкли к фазанам, которые обитают в ближайшей лесопосадке и часто гуляют по округе.

Напомним, что весной текущего года в Волгограде очевидцам удалось снять двух фазанов, которые гуляли вдоль Второй продольной магистрали у подножия Мамаева кургана. Эту парочку звук проезжающих машин тоже совершенно не смущал.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU