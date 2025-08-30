«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2

«Ротор» сегодня, 30 августа, уступил в матче со «Спартаком» из Костромы на домашней арене. В первом тайме соперники ничем особо не отличились и отрезок матча прошел практически без каких-либо атак.
Во второй половине матча ситуация изменилась. «Ротор» сначала пропустил, а затем Ярослав Арбузов к радости болельщиков сравнял счет. Однако удержать ничью сине-голубым не удалось. На предпоследней минуте основного времени матча гости вырвались вперед.
Матч в итоге закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Таким образом, сине-голубые потерпели первое поражение в сезоне у себя дома.
Несмотря на это, преданные болельщики после окончания матча исполнили традиционные речевки, поддержав родную команду.
Напомним, сегодня на стадионе был установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителей.
Фото СК «Ротор» t.me