Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛА





31 августа в Минобороны России сообщили подробности об отражении террористической атаки украинских ударных беспилотников на гражданскую инфраструктуру Волгоградской области. По данным военного ведомства, в небе над Волгоградом и близлежащими населёнными пунктами были уничтожены 11 БПЛА.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачен и уничтожен 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа - подчёркивается в сообщении пресс-службы Минобороны.

Напомним, ранее Росавиация с 04:25 ограничила приём и отправку пассажирских самолётов в аэропорту Волгограда. Параллельно мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации и сбитии БПЛА в Волгограде и на подлёте к областному центру. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

Отметим, в целом за ночь над регионами России ликвидирован 21 ударный беспилотник. Помимо Волгоградской области, 8 дронов были уничтожены в Ростовской области, и по одному в Белгородской и Брянской областях.

Фото: коллаж ИА «Высота 102»