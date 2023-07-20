Общество

В Волгоградской области чиновника уволили после анонимки на учителя и обвинений в травле ребенка

Общество 20.07.2023 19:09
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20.07.2023 19:09


Председателя комитета образования администрации Камышинского района Волгоградской области Андрея Байрачного уволят после возвращения из краткосрочного отпуска. Эту информацию подтвердили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района. 

– Андрей Байрачный пока в отпуске, но решение по нему принято, – уточнили в администрации. 

Напомним, Андрей Байрачный стал героем скандала, который разразился после того, как учительницу Госселекционной средней школы Камышинского района Ирину Писареву обвинили в том, что она якобы доводит до самоубийства одну из своих учениц. 

Как ранее сообщала «Высота 102», инициатором проверки педагога Ирины Александровны Писаревой, которая до устройства в школу 27 лет проработала в комиссии по делам несовершеннолетних,  стала начальник отдела опеки и попечительства администрации Камышинского района Елена Бурда. Чиновница проинформировала председателя комитета образования администрации Камышинского района Андрея Байрачного о «сложных» отношениях между педагогом Писаревой и ученицей Диной (имя изменено – Прим. ред.). При этом Бурда ссылалась на то, что об этом ей стало известно «при посещении школы для проведения родительского собрания». Якобы именно тогда и поступила информация от лица, «не пожелавшего представиться» об этих «сложных отношениях».

Также чиновница сообщила вышестоящему начальству, что опекун ученицы подтвердила факт давления со стороны педагога на опекаемую «в связи с неуспеваемостью несовершеннолетней по предмету математика».

Председатель комитета образования Андрей Байрачный молниеносно отреагировал на сигнал отдела опеки и приказал директору МКОУ Госселекционная школа О.В.Шалышкиной принять участие в установлении факта нарушения прав несовершеннолетнего ребенка, провести проверку, получить письменную объяснительную от И.А.Писаревой, от несовершеннолетней, а также от ее опекуна.

При этом бабушка школьницы, которая является опекуном девочки, поясняла корреспонденту ИА «Высота 102», что не имеет претензий к педагогу. 


В то же время коллеги Ирины Писаревой считают, что травля учительницы была организована представителями комитета образования администрации района в качестве мести за то, что педагог боролась за свои права и права своих коллег. Так, она требовала оплаты за проведенные с сентября 2022 года «Уроки о важном», а также индексации окладов учителей, предусмотренных нормативными актами. После многочисленных жалоб педагогу заплатили за «Уроки о важном» лишь за период с сентября по декабрь прошлого года. А учителям районных школ проиндексировали зарплату не с 1 января, как, например, это было сделано администрацией Камышина, а с 1 апреля. 

При этом об Ирине Писаревой ее коллеги отзывались как о строгом, но справедливом педагоге, на которой «держится вся математика в школе». 

Корреспондент «Высоты 102» поинтересовался у Ирины Александровны, как продвигается инициированная в отношении нее проверка.

– Пока никак, – пояснила учительница. – Я дала пояснения директору школы, больше никто никуда меня не вызывал. 

В комитете образования и науки Волгоградской области, куда редакция информагентства обращалась за комментарием, пояснили, что у районного комитета образования есть полномочия рассматривать анонимные жалобы. В ответе содержится ссылка на федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ, согласно которому обращение, поступившее в государственный орган или орган местного самоуправления или должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению.

– На основании такой жалобы может быть назначена проверка, по результатам которой принимаются дальнейшие решения, включая управленческие. Что касается регионального профильного ведомства, то жалоб на И.А.Писареву в областной комитет не поступало, –говорится в ответе. 

Информагентство предлагало и руководителю комитета образования Андрею Байрачному высказать свою позицию и точку зрения возглавляемого им ведомства на изложенную в публикации ситуацию. Редакционный запрос был направлен еще 22 июня. Однако до сих пор редакция не получила никакого ответа. 

Корреспондент «Высоты 102» попытался дозвониться до Андрея Байрачного, однако его телефон оказался недоступен. 

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