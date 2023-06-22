Расследования

«Ей хотят закрыть рот»: под Волгоградом чиновники после жалоб учителя на низкую зарплату обвинили ее в травле ребенка

Расследования 22.06.2023 16:06
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22.06.2023 16:06


Учительница Госселекционной средней школы Камышинского района Волгоградской области Ирина Писарева подверглась травле после анонимного доноса. Как рассказали V102.RU родители детей, которым преподает Ирина Александровна, они переживают, что чиновники «съедят» педагога, на котором, по их словам, «держится вся математика», и их дети останутся без профессионального предметника. 

– Мы узнали, что на Ирину Александровну написали донос, – рассказали родители. – Педагога обвинили в том, что она «гнобит» одну ученицу. Мы были в шоке от этих обвинений. Ирина Александровна – учитель, которых еще поискать, старой закалки, у которой тройку еще надо заработать. В жизни не поверим, что она кого-то может «загнобить». Да, она требовательна, строга, но она никогда не унижала своих учеников. 

По словам родителей, в анонимке утверждалось, что якобы Ирина Александровна «обижает» восьмиклассницу Дину (имя изменено – прим. ред. ИА «Высота 102»). 

– Еще неизвестно, кто кого обижает, – утверждают собеседники информагентства. – Девочка ведет себя странно, может встать и прямо на уроке порвать учебник или тетрадь. Мы знаем, что ее мама имеет инвалидность по психическому заболеванию. Может быть, и у дочки какие-то проблемы есть… Но ей однозначно сложно учиться в обычной школе. 

Журналист V102.RU обратился к Ирине Александровне с просьбой прояснить эту ситуацию. Но педагог отказалась общаться с корреспондентом. 

– Вы поймите, у меня неприятности, меня практически обвинили в том, что я довожу девочку до самоубийства, – объяснила Ирина Александровна, признавшись, что шокирована произошедшим. 

Между тем, как удалось выяснить V102.RU, инициатором проверки педагога Ирины Александровны Писаревой, которая 27 лет проработала в комиссии по делам несовершеннолетних,  стала начальник отдела опеки и попечительства администрации Камышинского района Елена Бурда. Чиновница проинформировала председателя комитета образования администрации Камышинского района Андрея Байрачного о «сложных» отношениях между педагогом Писаревой и ученицей Диной. При этом Бурда ссылается, что об этом стало известно «при посещении школы для проведения родительского собрания». Якобы именно тогда и поступила информация от лица, «не пожелавшего представиться» об этих «сложных отношениях».

– Звучало слово «гнобление», – сообщает в депеше Андрею Байрачному обеспокоенная этой ситуацией чиновница. 

И немедленно, подчеркнем – по сигналу анонима, отдел опеки начал действовать. 

– Мною в комитет образования Камышинского района было направлено ходатайство о проведении психологической диагностики опекаемой, – отчитывается Елена Бурда. – 6 июня в адрес ООиП поступило заключение психодиагностического обследования методиста МКУ «ИМЦ» Камышинского района, психолога «Центра семьи, материнства и детства» Соколовой Л.В., из которого следует, что у несовершеннолетней (имя и фамилия ученицы – прим. ред. ИА «Высота 102») конфликт с учителем Писаревой И.А., девочка испытывает страх, тревогу при общении с ней, возможен суицид. 


Также чиновница сообщила вышестоящему начальству, что опекун ученицы подтвердила факт давления со стороны педагога на опекаемую «в связи с неуспеваемостью несовершеннолетней по предмету математика».

Председатель комитета образования Андрей Байрачный тут же отреагировал на сигнал отдела опеки и приказал директору МКОУ Госселекционная школа О.В.Шалышкиной принять участие в установлении факта нарушения прав несовершеннолетнего ребенка, провести проверку, получить письменную объяснительную от И.А.Писаревой, от несовершеннолетней, а также от ее опекуна. 

Однако опекун Дины в разговоре с корреспондентом V102.RU заявила, что никаких жалоб на Ирину Александровну она никому не направляла и претензий у нее к педагогу не было. 

– Я и директору школы сказала: неужели вы думаете, что я бы к вам сначала не обратилась, если были бы какие-то вопросы? – пояснила Людмила Васильевна (имя и отчество изменены – прим. ред. ИА «Высота 102»). – Я удивилась, что кто-то что-то написал на Ирину Александровну. Все у нас с ней нормально, отношения налаживаются, она занимается сейчас дополнительно с Диной и с другими учениками. 

Между тем, напомним, как сообщало V102.RU, Ирина Александровна Писарева вот уже несколько месяцев отстаивает право учителей Камышинского района на индексацию зарплат. Районные чиновники проиндексировали зарплату педагогов только с 1 апреля 2023 года, тогда как, например, власти Камышина подняли зарплату педагогам с 1 января 2023 года. Кроме того, Ирина Александровна добилась оплаты «Уроков о важном», правда, лишь с начала этого года. При этом «Уроки о важном» остались неоплаченными с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. 

Учительница математики ранее направила несколько жалоб в прокуратуру Камышинского района, которые вынесли уже два представления руководству администрации района с требованием устранить выявленные нарушения. Факты нарушений подтвердили и в комитете образования и науки Волгоградской области, куда редакция информагентства обращалась за комментариями. 

– Мы уверены, что чиновники просто хотят таким образом заставить замолчать Ирину Александровну,  чтобы она больше не поднимала вопрос об индексации зарплат, подло обвинив в том, что она якобы доводит ребенка до самоубийства, – говорят родители. – Видимо, они ищут предлог, чтобы ее уволить или еще больше, «повесить» уголовную статью. Мало того, что они хотят расправиться с профессиональным педагогом таким жутким образом, так еще и нашу школу оставят без предметника. Им все равно, кто и как будет учить наших детей. 

Редакция V102.RU направила запросы в комитет образования администрации Камышинского района, а также в комитет образования и науки Волгоградской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответы ожидаются. 

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