Разошлись миром с «Муромом»: волгоградский «Ротор» открыл чемпионат ничьей

Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 июля, в первом туре группы «золото» дивизиона А второй лиги сыграл вничью с «Муромом» из Владимирской области на выезде со счётом 1:1, сообщает V102.RU. Несмотря на игровое преимущество, сине-голубым не удалось открыть сезон победой.
В стартовом составе гостей вышли четыре новичка. В частности, защитник Алексей Шумских, который стал новым капитаном команды, а также полузащитник Рамазан Гаджимурадов и нападающие Даниил Арсентьев и Рашид Магомедов. На разминке травму получил Дмитрий Прищепа. Его перед стартовым свистком заменил Глеб Шильников.
В первой половине встречи «Ротор» достаточно много времени проводил на чужой половине поля. Однако до конкретных голевых моментов дело практически не доходило. Самый явный шанс отличиться был у Ивана Шмакова на 27-й минуте. Илья Сафронов броском из-за аута сделал передачу на своего партнёра по команде. Шмаков нанёс опасный удар головой по воротам соперника. Однако голкипер хозяев Николай Присяжененко в падении дотянулся до мяча и перевёл его на угловой.
На этом главные события в первом тайме завершились. Подопечные Алексея Стукалова так и не смогли взломать оборону «Мурома» до перерыва. В то же время волгоградцы не позволили создать оппонентам ни одного момента на своей половине.
После возвращения на поле расклад сил не поменялся. «Ротор» продолжил искать возможности поразить ворота Присяжененко. На 50-й минуте Рамазан Гаджимурадов отправил мяч в сетку, но главный арбитр до этого успел зафиксировать офсайд у хавбека. Вскоре Кирилл Родионов прострелил с правого фланга на Илью Сафронова. Но полузащитник, находясь в выгодной позиции, не попал в створ.
Затем Гаджимурадов сместился в центр, обыграл несколько игроков и нанёс выстрел из-за пределов штрафной, с которым справился вратарь «Мурома». В таких случаях в футболе говорят, что гол «назревал».
В середине второго тайма за опасную игру и удар ногой по лицу Родионова был удалён игрок хозяев Александр Надольский. После этого волгоградцы усилили давление на оборону соперников.
На 77-й минуте после розыгрыша углового верховую борьбу за мяч выиграл Шумских и головой доставил мяч в сторону ворот, где игровой снаряд подкараулил Рашид Магомедов и переправил его точно в цель, тем самым открыв счёт в матче.
И, когда казалось, что игра движется к логическому завершению, уже в самой концовке поединка хозяева создали первый момент, который сразу же стал голевым. В штрафной площади расторопнее всех оказался Юрий Першин и спас свой коллектив от поражения.
Итоговая ничья 1:1, которая явно не может устраивать «Ротор». Теперь команда Алексея Стукалова во втором туре 23 июля сыграет на выезде против московского «Велеса». Сегодня «быки» в гостях уступили ульяновской «Волге» - 0:1.
Первый домашний поединок волгоградцы проведут 30 июля против «Уфы». Начало матча в 18:00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com