Разошлись миром с «Муромом»: волгоградский «Ротор» открыл чемпионат ничьей





Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 июля, в первом туре группы «золото» дивизиона А второй лиги сыграл вничью с «Муромом» из Владимирской области на выезде со счётом 1:1, сообщает V102.RU. Несмотря на игровое преимущество, сине-голубым не удалось открыть сезон победой. Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 июля, в первом туре группы «золото» дивизиона А второй лиги сыграл вничью с «Муромом» из Владимирской области на выезде со счётом 1:1, сообщает V102.RU. Несмотря на игровое преимущество, сине-голубым не удалось открыть сезон победой.

В первой половине встречи «Ротор» достаточно много времени проводил на чужой половине поля. Однако до конкретных голевых моментов дело практически не доходило. Самый явный шанс отличиться был у Ивана Шмакова на 27-й минуте. Илья Сафронов броском из-за аута сделал передачу на своего партнёра по команде. Шмаков нанёс опасный удар головой по воротам соперника. Однако голкипер хозяев Николай Присяжененко в падении дотянулся до мяча и перевёл его на угловой.

В первой половине встречи «Ротор» достаточно много времени проводил на чужой половине поля. Однако до конкретных голевых моментов дело практически не доходило. Самый явный шанс отличиться был у Ивана Шмакова на 27-й минуте. Илья Сафронов броском из-за аута сделал передачу на своего партнёра по команде. Шмаков нанёс опасный удар головой по воротам соперника. Однако голкипер хозяев Николай Присяжененко в падении дотянулся до мяча и перевёл его на угловой.

На этом главные события в первом тайме завершились. Подопечные Алексея Стукалова так и не смогли взломать оборону «Мурома» до перерыва. В то же время волгоградцы не позволили создать оппонентам ни одного момента на своей половине. На этом главные события в первом тайме завершились. Подопечные Алексея Стукалова так и не смогли взломать оборону «Мурома» до перерыва. В то же время волгоградцы не позволили создать оппонентам ни одного момента на своей половине.





Затем Гаджимурадов сместился в центр, обыграл несколько игроков и нанёс выстрел из-за пределов штрафной, с которым справился вратарь «Мурома». В таких случаях в футболе говорят, что гол «назревал». Затем Гаджимурадов сместился в центр, обыграл несколько игроков и нанёс выстрел из-за пределов штрафной, с которым справился вратарь «Мурома». В таких случаях в футболе говорят, что гол «назревал».

В стартовом составе гостей вышли четыре новичка. В частности, защитник Алексей Шумских, который стал новым капитаном команды, а также полузащитник Рамазан Гаджимурадов и нападающие Даниил Арсентьев и Рашид Магомедов. На разминке травму получил Дмитрий Прищепа. Его перед стартовым свистком заменил Глеб Шильников.После возвращения на поле расклад сил не поменялся. «Ротор» продолжил искать возможности поразить ворота Присяжененко. На 50-й минуте Рамазан Гаджимурадов отправил мяч в сетку, но главный арбитр до этого успел зафиксировать офсайд у хавбека. Вскоре Кирилл Родионов прострелил с правого фланга на Илью Сафронова. Но полузащитник, находясь в выгодной позиции, не попал в створ.В середине второго тайма за опасную игру и удар ногой по лицу Родионова был удалён игрок хозяев Александр Надольский. После этого волгоградцы усилили давление на оборону соперников.На 77-й минуте после розыгрыша углового верховую борьбу за мяч выиграл Шумских и головой доставил мяч в сторону ворот, где игровой снаряд подкараулил Рашид Магомедов и переправил его точно в цель, тем самым открыв счёт в матче.И, когда казалось, что игра движется к логическому завершению, уже в самой концовке поединка хозяева создали первый момент, который сразу же стал голевым. В штрафной площади расторопнее всех оказался Юрий Першин и спас свой коллектив от поражения.Итоговая ничья 1:1, которая явно не может устраивать «Ротор». Теперь команда Алексея Стукалова во втором туре 23 июля сыграет на выезде против московского «Велеса». Сегодня «быки» в гостях уступили ульяновской «Волге» - 0:1.Первый домашний поединок волгоградцы проведут 30 июля против «Уфы». Начало матча в 18:00.