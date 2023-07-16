Спорт

Разошлись миром с «Муромом»: волгоградский «Ротор» открыл чемпионат ничьей

Спорт 16.07.2023 20:12
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16.07.2023 20:12


Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 июля, в первом туре группы «золото» дивизиона А  второй лиги сыграл вничью с  «Муромом» из Владимирской области на выезде со счётом 1:1, сообщает V102.RU. Несмотря на игровое преимущество, сине-голубым не удалось открыть сезон победой.
В стартовом составе гостей вышли четыре новичка.  В частности, защитник Алексей Шумских, который стал новым капитаном команды,  а также полузащитник Рамазан Гаджимурадов и нападающие Даниил Арсентьев и Рашид Магомедов.  На разминке травму получил Дмитрий Прищепа. Его перед стартовым свистком заменил Глеб Шильников.
В первой половине встречи «Ротор» достаточно много времени проводил на чужой половине поля. Однако до конкретных голевых моментов дело практически не доходило. Самый явный шанс отличиться был у Ивана Шмакова на 27-й минуте. Илья Сафронов броском из-за аута сделал передачу на своего партнёра по команде. Шмаков нанёс опасный удар головой по воротам соперника. Однако голкипер хозяев Николай Присяжененко в падении дотянулся до мяча и перевёл его на угловой.
На этом главные события в первом тайме завершились. Подопечные Алексея Стукалова так и не смогли взломать оборону «Мурома»  до перерыва. В то же время волгоградцы не позволили создать  оппонентам ни одного  момента на своей половине.
После возвращения на поле расклад сил не поменялся.  «Ротор» продолжил искать возможности поразить ворота Присяжененко. На 50-й минуте Рамазан Гаджимурадов отправил мяч в сетку, но главный арбитр до этого успел зафиксировать офсайд у хавбека.  Вскоре Кирилл Родионов прострелил с правого фланга на Илью Сафронова. Но полузащитник, находясь в выгодной позиции, не попал в створ.

Затем Гаджимурадов сместился в центр, обыграл несколько игроков и нанёс выстрел из-за пределов штрафной,  с которым справился вратарь «Мурома».  В таких случаях в футболе говорят, что гол «назревал».
В середине второго тайма за опасную игру и удар ногой по лицу Родионова был удалён игрок хозяев Александр Надольский. После этого волгоградцы усилили давление на оборону соперников.
На 77-й минуте после розыгрыша углового верховую борьбу за мяч выиграл Шумских и головой доставил мяч в сторону ворот, где игровой снаряд подкараулил  Рашид Магомедов и переправил его точно в цель, тем самым  открыв счёт в матче.
И, когда казалось, что игра движется к логическому завершению, уже в самой концовке поединка хозяева создали первый момент, который сразу же стал голевым. В штрафной площади расторопнее всех оказался Юрий Першин и спас свой коллектив от поражения.  
Итоговая ничья 1:1, которая явно не может устраивать «Ротор».  Теперь команда Алексея Стукалова во втором туре 23 июля сыграет на выезде против московского «Велеса». Сегодня «быки» в гостях уступили ульяновской «Волге»  - 0:1.
Первый домашний поединок волгоградцы проведут 30 июля против «Уфы». Начало матча в 18:00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com


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