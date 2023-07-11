Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» вышли из отпуска

Спорт 11.07.2023 15:35
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11.07.2023 15:35


Волгоградские гандболистки вышли из отпуска и приступили к занятиям, которые на первом этапе будут носить втягивающий характер, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Напомним, что прошлый сезон в женской суперлиге бело-голубые закончили на шестом месте. Оно оказалось самым высоким для волгоградского клуба за последние несколько лет. Как рассказала директор спортивной школы «Динамо» Стелла Вартанян в недавнем эксклюзивном интервью нашему сайту, перед командой в предстоящем чемпионате, который стартует в сентябре, будет стоять задача улучшить прошлогодний результат.
Подготовку к реализации намеченных целей волгоградские гандболистки во главе с тренерским штабом под руководством Олега Кулешова начали в ФОКе имени Левона Акопяна. В первой тренировке приняли участие 16 спортсменок, включая новичков Наталию Даньшину и Ладу Самойленко. Они пополнили коллектив в летнее межсезонье. Начало предсезонки пропускают Анастасия Чешева, Алина Загороднева и Софья Васильева. Все три гандболистки находятся в расположении молодёжной сборной России на сборах в Тольятти. Екатерина Скивко и Стефания Белолипецкая продолжают восстанавливаться от травм и тренируются по индивидуальной программе.
Ещё одна динамовка Анастасия Старшова вышла замуж в середине июня. В связи с этим радостным событием она получила порцию поздравлений от напарниц по команде и тренерского штаба.
Основу первой тренировки команды составили беговые упражнения - эстафеты и кросс. Второй этап подготовки гандболисткам предстоит провести на сборе в Сочи, который пройдёт с 1 по 15 августа. А уже с 18 по 20-ое августа бело-голубые примут участие на турнире в Краснодаре. Помимо «Динамо» там планируется выступление местной «Кубани», новороссийской «Черноморочки» и московского ЦСКА.
Наставник «Синары» Олег Кулешов в интервью клубной пресс-службе отметил отличную атмосферу в коллективе. Также он оценил важность хорошей физической готовности для более успешного выступления в предстоящем сезоне.



- На данном этапе не нужна идеальная форма. Необходимо заложить определенный фундамент. У нас есть 10-12 дней для того, чтобы дать нагрузку, хорошо подготовить себя к основной работе. Летом надо выполнить достаточный физический объем для того, чтобы хватило здоровья по ходу чемпионата. Ну, а за тем уже будем заниматься непосредственно гандболом, - заявил главный тренер «Динамо».
Кроме того, Кулешов рассказал про взаимодействие с новыми игроками.
- Совсем кратко пообщались. Понятно, что до этого, людей смотрели по видео. Сейчас надо вживую познакомиться и сделать так, чтобы они в коллектив влились, и чтобы коллектив их принял. Необходимо, чтобы не пропала та «хим­ия», которая у нас в прошлом сезоне была. Постараемся подстр­оить и Самойленко и Даньшину под нашу сх­ему. Но должно пройти какое-то определен­ное время. А дальше посмотрим, как они впишутся в команду. Мы не отступаем от св­оих принципов. Выигр­ывает команда, и тол­ько в команде станов­ятся сильнее отдельн­ые гандболистки и ра­звиваются как личнос­ти, -  сообщил наста­вник бело-голубых.
Иван Тюгаев
Фото: Гандбольный клуб «Динамо-Синара» / ВК
 

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