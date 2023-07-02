Директор спортивной школы «Динамо» Стелла Вартанян дала эксклюзивное интервью для ИА «Высота 102» об итогах прошедшего сезона и планах на будущее.

Появился «восьмой игрок»

– Стелла Иосифовна, в ряде интервью по итогам сезона вы сказали, что «Динамо» сделало существенный шаг вперёд, впервые за последние несколько лет попав в шестёрку сильнейших команд чемпионата России. Какие факторы, на ваш взгляд, способствовали прогрессу?

– Разумеется, прогресс – результат упорной работы. И тренерского штаба, и самих девчонок, и всего коллектива нашего центра. Вокруг команды, как и внутри неё, профессиональная обстановка. У девчонок есть всё, что нужно для тренировочного процесса – экипировка, медицинское обслуживание, сборы – всё это немаловажно. Кроме того, стало больше эмоций: в минувшем сезоне заметно возросло число болельщиков на трибунах. Разумеется, при такой атмосфере приятнее играть – у девчонок загораются глаза. Можно быть хорошо готовым, но без эмоций, без желания результата не будет. У нас девочки голодные до побед, а благодаря болельщикам у них появилась вера в себя.

– Мы стремимся привлекать на трибуны как можно больше зрителей. В пандемию мы, конечно, растеряли болельщиков. Но постепенно их становится всё больше. Мы говорим девочкам: «подарите зрителям эмоции». Ведь это обоюдный процесс: игроки питаются эмоциями от болельщиков, зритель же заряжается эмоциями от игроков. Мы стараемся максимально использовать собственные медиаресурсы для приглашения волгоградцев на матчи «Динамо», представители старшего поколения звонят в клуб и интересуются временем начала игр. На матчах мы устраиваем розыгрыши призов, в конце прошлого сезона появились программки. Многие стали приходить на гандбол семьями – это же здорово! У нас даже есть семилетний болельщик, который выбрал себе в команде невесту и просит дождаться, пока он повзрослеет.

– В конце сезона группа болельщиков стала посещать выездные матчи команды. Это личная инициатива людей или же клуб организовывал поездки?

– Это их личная инициатива, и мы очень признательны за поддержку. Ещё раз скажу: девочкам гораздо приятнее играть, когда за них болеют. Поддержка зрителей окрыляет. Был также случай, когда мы отправились на выездной матч команды всем коллективом нашего центра развития гандбола. Самих девочек об этом, разумеется, не предупреждали – для них это был сюрприз. Меня также радует, что гандбольные болельщики из разных городов прекрасно общаются друг с другом. Да, они поддерживают разные команды, но нет никакой вражды, агрессии по отношении друг к другу. Гандбольный мир вообще тесен, я бы даже сказала, что это одна большая семья.





Межсезонье без потерь

– «Динамо» этим летом не потеряло ни одного игрока – все гандболистки, которые выступали в прошлом сезоне за команду, остались в рядах «бело-голубых»…

– И я этим горжусь! Горжусь своей командой. Девочкам здесь нравится, они хотят развиваться здесь и подниматься вверх вместе с «Динамо». Почти все они – местные, волгоградки. Я очень рада, что мы одинаково смотрим на вещи: игроки относятся к «Динамо» как к семье. И покидать семью в самый ответственный момент, наверное, было бы неправильно – наши игроки это понимают. Да, волгоградский женский гандбол сдал позиции, если сравнивать с теми годами, когда наш клуб никому не отдавал первое место. И на девочек выпала серьёзная миссия – вернуть «Динамо» на былые высоты. Они готовы к этому.

– Про мотивацию и динамовский дух всё понятно. Но используете ли вы юридические инструменты для удержания игроков? Например, долгосрочные контракты?

– У нас соглашения с игроками максимум на два года. Да, прописываем в контрактах сумму компенсации в случае перехода в другой клуб. Но это не какие-то баснословные деньги. К тому же, рынок игроков небогат, и если клуб захочет приобрести гандболиста, то это не станет для него большой проблемой.

– Особенно для лидеров отечественного гандбола – ЦСКА или «Ростов-Дона»?

– Для них это вообще копейки. Поэтому всё упирается, в первую очередь, в желание самого игрока. Если он захочет уйти, то, скорее всего, сделает это. Ни для кого не секрет, что нашими девочками активно интересуются другие клубы, ведь волгоградская школа – одна из лучших в стране. Но распродавать игроков – не наш подход. Да, деньги всегда нужны, зарабатывать их – это хорошо. Но деньги сами по себе не играют в гандбол. Да и не хочется растить игроков для других. Они нам самим нужны. Ну вот продадим мы гандболисток в другие клубы, получим за них деньги. И что делать? На эти же деньги покупать кого-то? Или оставаться без лидеров и болтаться внизу таблицы. Извините, мы этого не хотим. У нас серьёзные амбиции и задачи, мы планомерно их решаем.





– Клуб объявил о подписании двух новичков – Натальи Даньшиной и Лады Самойленко. Есть ли в планах ещё приобретения?

– Да, в команде будет ещё один новичок, договорённости уже есть. Таким образом, к новому сезону будет три приобретения. Два из них – воспитанницы волгоградского гандбола. Стараемся возвращать своих девочек. Это, конечно, непросто: они востребованы везде, в том числе и в европейских топ-клубах.

– Даже при подписании новых игроков делаете акцент на воспитанницах «Динамо». Это патриотизм вами движет или что-то ещё?

– Ну а зачем нам брать кого-то ещё, если есть прекрасные свои воспитанницы? Ну или представим другую ситуацию. Мы берём и подписываем топовых игроков, отдавая за них большие деньги. Они приходят, и наши молодые девочки оказываются на вторых ролях. Зачем нам это? Наши игроки должны расти вместе с командой. Да, совсем без пополнения не обойтись. Тем более, что весь прошедший сезон мы провели усечённым составом – было много травмированных. Но я уверена, что те, кто был травмирован, вернутся в строй, наберут форму и будут прогрессировать.

– В чём, кстати, причины повального травматизма? Это ведь проблема не только «Динамо».

– Думаю, в плотном графике игр. По сути, матчи проходят каждые 4-5 дней. Это с учётом того, что в некоторые регионы не доберёшься на самолёте – нужно ехать на автобусе. Игрокам просто некогда восстанавливаться. Это мой субъективный взгляд. Коллеги заявляют, что в Европе играют по такой же схеме. Но ведь там расстояния существенно ниже. Я сама выступала в Испании, там самый дальний переезд на автобусе занимал четыре часа. А география российского женского чемпионата простирается от Майкопа до Ижевска.

Главный тренер – фанат

– Коснёмся фигуры Олега Кулешова, который уже два года тренирует «Динамо». Для него это дебют в женском гандболе, и поначалу Олег Михайлович не скрывал, что руководить коллективом девушек немного непривычно. Но со стороны кажется, что человек просто горит своим делом.

– Да, Олег Михайлович – настоящий фанат гандбола. Мне очень нравится, как он работает. Человек живёт своим делом. Конечно, работать в женском коллективе очень непросто. Нюансов много. Поймите, мужчина, приходя на работу, забывает обо всём стороннем, а вернувшись домой, забывает о работе. А женщина так не может! Поэтому психологическую работу тренеру приходится проводить колоссальную. Но, с другой стороны, с девушками легко: если они тебе поверили, то пойдут с тобой до конца. В огонь и в воду. Олегу Михайловичу команда верит, девочки готовы биться за него.





– Кулешов – специалист с именем, тренировал сборную России. Наверняка им интересовались и продолжают интересоваться другие клубы.

– Предложения у него, конечно, есть. Я это знаю, потому что мы работаем со всеми предельно честно, ничего друг от друга не скрываем. Когда Кулешов приходил в «Динамо», мы договорились, что работать с командой он будет минимум два сезона. Сразу отмечу, что хоть договорённость у нас и была устная, но я ни минуты не сомневалась, что она не будет нарушена. Но вот два года прошло, и Олег Михайлович решил остаться и продолжать работать в «Динамо», команда и я этому очень рады.

– Насколько я знаю, Кулешов не только тренирует «Динамо», но и инициирует самые разные мероприятия для поднятия командного духа.

– Так и есть. По его инициативе мы подружились с музыкальным театром, ходили все вместе туда на спектакль, проводим совместные мероприятия. А ведь казалось бы, совершенно разные люди – спортсмены и артисты. Сотрудничаем также с Центральным парком культуры и отдыха. Сажали там деревья всей командой. На играх раздаём билеты на аттракционы для детей, а в парке посетителям раздают приглашения на наши матчи.

Для больших задач – серьёзная подготовка

– У команды завершается отпуск. Как и где будет проходить подготовка к сезону?

– Первые две недели команда будет заниматься в Волгограде, они пройдут углубленное медобследование, а тренироваться будут на нашем ФОКе имени Заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акапяна. У нас отличная современная база, там есть и стадион, и гандбольная площадка, и пляжная, а также тренажерный зал. 1 августа команда выезжает в Сочи на базу «Юг Спорт», где проводят тренировочные мероприятия в основном национальные сборные. Там пройдёт серьёзная двухнедельная подготовка, после которой команда отправится на товарищеский турнир в Краснодар – соберутся сильнейшие клубы страны. Оттуда девочки приедут в Волгоград, три дня отдохнут и отправятся на другой турнир – в Астрахань. У второй и третьей команд тоже будут выездные сборы.

– Раньше «Динамо» готовилось к сезону в Волгограде, выездных сборов не было. Дело в том, что задачи становятся серьёзнее, или же просто возможности клуба подросли?

– И в том, и другом. У нас серьёзные задачи, подготовка должна быть соответствующей. И возможности, благо, тоже подросли. В этом плане хочется поблагодарить за поддержку как областной спорткомитет, так и всех наших партнеров и спонсоров: компанию «Синара-Девелопмент», Трубную металлургическую компанию, Волжский трубный завод. Без помощи этих организаций у нас не получилось бы сохранить игроков, обеспечить им достойные зарплаты, экипировку, медицинское сопровождение, реабилитацию. Не так давно у нас появился ещё один партнёр, это ООО «РНК», ещё раз хочу сказать им всем огромное спасибо. У нас также прекрасные крепкие партнёрские отношения со Всероссийским и региональным обществом «Динамо», мы видим полную поддержку, и это дорогого стоит! А почему, собственно, важно провести сборы именно на выезде? Летняя сезонная подготовка очень важна, на ней закладывается основная база физподготовки, у девочек будет по три тренировки в день, нагрузки даются очень большие. Тут очень важен режим, после таких тренировок обязательно нужен отдых – девочки не должны тратить силы и время на готовку еды, на бытовые, домашние дела. Как вы сами понимаете, это возможно только на выезде.

– Уже несколько раз в нашем разговоре прозвучала фраза «серьёзные задачи». Можно конкретнее?

– На прошлый сезон была цель войти в шестёрку – мы её достигли. Теперь нужно двигаться дальше, занимать место выше. В идеале – оказаться в четвёрке лидеров – да, это слишком амбициозно, я понимаю, но всё равно верю, что наша команда выросла и способна конкурировать с сильнейшими.

– Новый сезон стартует в сентябре. Уже известна дата первого матча «Динамо-Синары»? И что изменится в чемпионате России по сравнению с прошлым годом?

– Первую игру наша команда проведёт дома 6 сентября против краснодарской «Кубани» – начинаем с серьёзного испытания, будет интересно. Так что, пользуясь случаем, уже сейчас приглашаю болельщиков на гандбол! Что касается формата проведения чемпионата, он остался прежним. Разве что команд теперь будет 12, а не 13: в турнире не примет участия китайский «Феникс». Соответственно, после предварительного этапа клубы разобьют на две шестёрки, а после основного этапа будет серия плей-офф – всё, как в прошлом сезоне.





– Не могу не спросить как у представителя судейского корпуса: появится ли в российском чемпионате система VAR?

– На предварительном этапе вряд ли. Думаю, не все регионы будут готовы к этому технически. У нас в Волгограде, если что, проблем нет. А вот к финальным играм, вполне возможно, система видеоповторов появится. Я вообще за введение этой системы. Во-первых, она помогает арбитрам. Гандбол – очень динамичный вид спорта, и порой физически невозможно за всем углядеть. Если у судей появится возможность посмотреть повтор ключевого эпизода, способного повлиять на результат матча, это будет только плюсом. Кроме того, я думаю, это дисциплинирует игроков.

– Напоследок предлагаю обратиться к болельщикам «Динамо-Синары».

– Скажу не только от себя, но и от девчонок. Спасибо вам огромное за поддержку! Надеемся, что в новом гандбольном сезоне её будет не меньше! Приходите на гандбол, приводите семью и друзей, а мы постараемся не разочаровать вас. Слоган «Динамо» – «сила – в движении». Мне хочется добавить: «и в единстве». Мы хотим быть с вами едины.





Беседовал для ИА «Высота 102» Адиль Зодоров

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»