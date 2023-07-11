Аферисты лишили волгоградку денег и отдыха в Сочи





Жительница Волгограда нарвалась на мошенников при бронировании отеля в Сочи, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, 49-летняя жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении.

Установлено, что 10 июля она через сайт в сети Интернет забронировала отдых в санатории Адлерского района Сочи и перевела в качестве оплаты 57 тысяч рублей.

- Однако вскоре выяснилось, что все действия по бронированию и оплате она совершала на сайте-дублере. Название сайта отличалось незначительным образом: у сайта-клона оказался в написании дефис, которого нет у оригинала, - рассказали в главке.

Полиция предупреждает граждан о таких случаях мошенничества и советует проверять подлинность ресурсов, уточнять у администраторов отелей все подробности для внесения предоплаты.



