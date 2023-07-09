Подозреваемого в педофилии волгоградца поместили в СИЗО на 2 месяца

Подозреваемого в сексуальном насилии над малолетними детьми 51-летнего жителя Урюпинска Волгоградской области Александра Немченкова поместили в СИЗО сроком на два месяца. Как ранее сообщало V102.RU со ссылкой на собственный источник, жертвами извращенца стали как минимум три ребенка в возрасте до 14 лет.

— Прокуратурой Волгоградской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего жителя города Урюпинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование взято прокуратурой региона на особый контроль.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», вскрыть чудовищную правду удалось благодаря оперативным действиям полиции. Мужчина полностью признал свою вину. Задержанный трудился в Урюпинском психоневрологическом интернате на должности медсестры (т.к. другие должности были заняты, — Прим. ред.). В 90-ые годы привлекался к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.

Напомним, что Александра Немченкова подозревают в изнасиловании мальчиков из неполных семей. Глава СКР Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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