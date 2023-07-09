Расследования

Подозреваемого в педофилии волгоградца поместили в СИЗО на 2 месяца

Расследования 09.07.2023 20:55
0
09.07.2023 20:55


Подозреваемого в сексуальном насилии над малолетними  детьми 51-летнего жителя Урюпинска Волгоградской области Александра Немченкова поместили в СИЗО сроком на два месяца. Как ранее сообщало V102.RU со ссылкой на собственный источник, жертвами извращенца стали как минимум три ребенка в возрасте до 14 лет.   

— Прокуратурой Волгоградской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего жителя города Урюпинска,  подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование взято прокуратурой региона на особый контроль.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», вскрыть чудовищную правду удалось благодаря оперативным действиям полиции. Мужчина полностью признал свою вину. Задержанный трудился в Урюпинском психоневрологическом интернате на должности медсестры (т.к. другие должности были заняты, — Прим. ред.). В 90-ые годы привлекался к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.  

Напомним, что Александра Немченкова подозревают в изнасиловании мальчиков из неполных семей. Глава СКР Бастрыкин взял дело на личный контроль. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о волгоградском педофиле

«Выбирал мальчиков с матерями-одиночками»: санитара ПНИ в Урюпинске задержали за педофилию

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.07.2023 18:31
Расследования 09.07.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2023 11:00
Расследования 09.07.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2023 14:42
Расследования 08.07.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2023 08:12
Расследования 08.07.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2023 18:18
Расследования 07.07.2023 18:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2023 12:32
Расследования 07.07.2023 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2023 09:05
Расследования 07.07.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2023 22:41
Расследования 06.07.2023 22:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2023 10:56
Расследования 06.07.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2023 17:57
Расследования 05.07.2023 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2023 11:37
Расследования 05.07.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
05.07.2023 11:07
Расследования 05.07.2023 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
05.07.2023 09:01
Расследования 05.07.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
04.07.2023 17:06
Расследования 04.07.2023 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
04.07.2023 16:58
Расследования 04.07.2023 16:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:55
Подозреваемого в педофилии волгоградца поместили в СИЗО на 2 месяцаСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде 6-летнюю девочку сняли с самолета Москва — МинводыСмотреть фотографии
18:31
В ДТП на Водстрое в Волгограде погибла женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о волгоградском педофилеСмотреть фотографии
17:10
В Волжском на пляже нашли пропавшего 13-летнего подростка со шрамомСмотреть фотографии
16:09
В 6 районах Волгограда в июле отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
15:10
В России задумались о штрафах за езду на электросамокате вдвоемСмотреть фотографии
14:28
Не все то быковское, что продают: селекционер рассказал об опасности ранних арбузовСмотреть фотографии
13:18
«Было страшно — хотели эвакуироваться»: волгоградцы с лопатами и ведрами вышли против стены из огняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Одиссей, Даян и Элькардия: как волгоградцы называли новорожденных в июнеСмотреть фотографии
11:00
Арсен Мелконян снова сыпал угрозами в суде Волгограда и рвался из СИЗОСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области исчез 13-летний подросток со шрамом на лбуСмотреть фотографии
09:37
ГУ МВД: возбуждено дело по факту смертельного ДТП с автовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:42
ЦГМС: 10 июля в Волгоградской области ожидается шторм с градом и дождемСмотреть фотографии
08:06
В Волжском выясняют причину крупного пожара на мебельной фабрикеСмотреть фотографии
22:35
МЧС: пожар в мебельном цехе в Волжском локализован на площади 2000 кв.м.Смотреть фотографии
22:05
В Волжском горит двухэтажный мебельный цехСмотреть фотографии
21:40
Пожары из-за аномальной жары: под Волгоградом спасли от огня детский сад и общежитиеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:39
«Это девятый вал, только мусорный»: в Волгограде на видео попала свалка-рекордсменкаСмотреть фотографии
19:09
Синяки, отеки и косоглазие: чем волгоградкам грозит встреча с горе-косметологамиСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области выросло число погибших в ДТП на трассеСмотреть фотографии
16:42
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в 2023 году могут достигнуть 960-990 тысяч машинСмотреть фотографии
16:30
«Куда летите?»: новое смертельное ДТП произошло 8 июля на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
«Выбирал мальчиков с матерями-одиночками»: санитара ПНИ в Урюпинске задержали за педофилиюСмотреть фотографии
14:42
ГУ МВД назвало виновника смертельного ДТП с машиной медслужбы под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:11
«Паук вел себя странно и агрессивно»: волгоградка успела увернуться от атаки каракуртаСмотреть фотографии
12:53
Тело второклассника нашли в реке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
«Это на официальном мероприятии?»: пьяный механизатор утонул на празднике Дня поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:23
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
 