Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о волгоградском педофиле

Глава СК России Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход уголовного дела в отношении 51-летнего санитара психоневрологического интерната в Урюпинске Волгоградской области. Как ранее сообщало V102.RU, Александра Немченкова подозревают в изнасиловании мальчиков из неполных семей.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили информагентству в пресс-службе СК РФ.

Напомним, собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах рассказал, что жертвами задержанного мужчины стали как минимум трое подростков в возрасте 11-12 лет. Фигуранту уголовного дела вменяют совершение насильственных и развратных действий сексуального характера.

Фото: СКР

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