Происшествия 08.07.2023 15:55
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08.07.2023 15:55
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгоградской области 51-летнего санитара психоневрологического интерната Алексея Немченкова в Урюпинске по подозрению в изнасиловании мальчиков из неполных семей. Об этом V102.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.
- Задержанный подозревается в насильственных и развратных действиях сексуального характера, совершенных в отношении трех несовершеннолетних в возрасте 11-12 лет, - сообщил источник.
По данным Telegram-канал SHOT, который приводит подробности этого преступления, урюпинский санитар насиловал мальчиков, которых воспитывали безработные матери-одиночки. Авторы канала также называют имя задержанного - Александр Немченков.
- Его заподозрили в педофилии после того, как в полицию обратилась мать 11-летнего школьника с жуткой историей про изнасилование её ребёнка. Мальчик не знал имени извращенца, но смог примерно объяснить, где тот живёт: все преступления насильник совершал у себя дома на улице Карбышева, заманивая детей под разными предлогами, - сообщает Telegram-канал.
Еще двоих мальчиков, которые пострадали от педофила, удалось выявить в ходе оперативной работы.
Сообщается, что санитара задержали накануне, он во всем сознался. Уголовное дело о развратных действиях и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних возбуждено по двум статьям УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
По предварительным данным, подозреваемый ранее был судим за педофилию, но это было давно.
В СУ СКР по Волгоградской области и ГУ МВД России по региону не стали комментировать это преступление.
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