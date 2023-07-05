«Не рискнули пойти против людей»: чиновники на словах пообещали не закрывать деревенскую школу под Волгоградом

Редакция V102.RU продолжает следить за историей с реорганизацией школы в селе Бурлук Котовского района Волгоградской области путем присоединения к Мирошниковской средней школе. Ранее местные жители выступили против подобной инициативы властей, которые поясняли, что в слиянии образовательных учреждений нет ничего страшного, а на такой шаг их толкнуло отсутствие директора.

Однако сегодня, 5 июля, стало известно, что власти все-таки услышали людей. Процесс оптимизации решили притормозить. Пока, правда, только на словах.

— Директора мы нашли. Это наша бывшая учительница Наталья Никифорова, преподавала русский язык и литературу. Мы ее пригласили в школу в понедельник, 3 июля, на разговор. Объяснили всю ситуацию, предложили возглавить школу. На следующий день она ответила согласием, — рассказала журналистам информагентства учительница Бурлукской средней школы Инна Калинина. — Местные власти нам сообщил на словах, что процесс реорганизации вроде как останавливают. Никаких официальных бумаг нам предоставлено не было.

По словам педагога, власти хотели продавить свое решение в надежде на то, что люди будут молчать.

— На слушаниях, которые прошли 28 июня, мы собрали всех, кто против этой инициативы. Высказались и подписались под каждым своим словом около 100 человек. Власти просто не рискнули пойти против людей, — считает Инна Калинина. — Мы направляли соответствующие обращения главе Котовского района, губернатору региона, а также в областную думу на имя Александра Блошкина. Сегодня нам позвонили от Александра Ивановича, сказали, что сигнал увидели, будет ответ.

Женщина, которая преподает в Бурлукской средней школе с 1998 года, считает, что слияние школ не может привести ни к чему хорошему, несмотря на заявления властей.

— Знаете, они нас просто успокаивают. Якобы мы станем филиалом Мирошниковской средней школы. Все ставки сохранят, все будет, как и прежде, тогда встает главный вопрос: «А зачем приняли такое решение?» Якобы все уперлось в отсутствие директора. Пожалуйста, мы нашли человека. Но разве дело в этом? Мне кажется, это все просто формальные поводы. Тем более, у нас перед глазами история с уничтожением Романовской средней школы, — говорит учитель. — Наша школа не на последнем счету в районе. Бывало и такое, что отмечали успехи и на уровне области. Ученики нередко становились призерами олимпиад. А что теперь с нами будет? У нас и так молодые уезжают. Власти хотят окончательно похоронить надежду на будущее? Ведь дети — это наш свет и надежда.

Позицию Инны Калининой поддерживают многие местные жители, которые не побоялись выступить против непопулярного решения чиновников.

— Откуда нам знать, что в дальнейшем Бурлукскую школу не ликвидируют как филиал другого образовательного учреждения? Наши подозрения имеют почву. Уже был пример, как сначала к Бурлукской школе присоединили Сосновскую среднюю школу, а потом ее закрыли, и стали возить детей в наше село. Лишиться работы могут и учителя, что приведет к снижению качества получаемого детьми образования, — считают селяне. — От Бурлука до Мирошников около 20 километров. Вот скажите нам, как детей туда возить в случае закрытия нашей школы, если зимой бывало, что дороги так заваливало снегом, что автобусы просто вязли. А осенью что делать? В распутицу весной?

Ранее в своем обращении к властям жители села Бурлук напоминали, что в местную школу вложены средства из федеральной и областной казны.

— Отремонтирован спортивный зал, в части помещений установлены пластиковые окна, организовано горячее питание, устанавливается ограждение. Здание школы соответствует всем нормам СанПиН и нормам пожарной безопасности. Школа оснащена пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. Имеется, водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, собственная котельная. Мы искрение не понимаем, зачем реорганизовывать образовательную организацию, — перечисляли сельчане.

Отметим, что на сегодня администрация Котовского района так и не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Редакция V102.RU еще 21 июня направила официальный запрос главе района Сергею Чумакову с просьбой озвучить свою позицию, однако спустя полмесяца, несмотря на требования закона «О СМИ», ответ корреспонденты информагентства так и не получили.

По теме:

«Погибнет село»: жители Волгоградской области выступили против закрытия деревенской школы

Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми.