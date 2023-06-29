Жители села Бурлук Котовского района Волгоградской области считают недопустимой реорганизацию сельской школы путем присоединения к Мирошниковской средней школе. Как рассказали V102.RU местные жители, соответствующие обращения уже направлены главе района, губернатору, а также в областную думу. Свою позицию они также обозначили на слушаниях, состоявшихся накануне в селе, на котором районные чиновники пытались убедить людей, что ничего страшного в слиянии школ нет.

– Нам заявили, что школу присоединяют к другой потому, что увольняется директор нашей, – рассказали селяне. – Но мы считаем, что у нас есть достойные сотрудники, которые могут занять его место. Чиновники также заверяли, что ничего не изменится после слияния школ и что финансирование останется прежним. Но мы в это не верим. Практически все люди, которые пришли на слушания, выступили против этой реорганизации. Только сотрудники сельской администрации не выступили ни за и не против - они вообще не голосовали.

Селяне рассказали, почему не хотят, чтобы менялся статус Бурлукской школы.

– Мы считаем, что реорганизация школы приведет к ряду негативных последствий. Так, у чиновников в дальнейшем появится возможность ликвидировать образовательную организацию без учета мнения жителей села Бурлук. Кроме того, это грозит ликвидацией качественного школьного и дошкольного образования, будет нанесен вред психическому и физическому здоровью учащихся. Родителей волнует и другой вопрос – как будет осуществляться подвоз детей в школу другого села, например, зимой, когда завалит дороги снегом, или в осеннюю распутицу? Уже была масса таких случаев, когда дети просто сидели дома из-за того, что школьный автобус или застревал или вовсе не выходил на линию, – рассказали селяне.

Также жители считают, что затеянная районной властью реорганизация сельской школы лишит детей возможности «полноценно развивать свои творческие способности, участвовать во внеклассных мероприятиях, заниматься в кружках и спортивных секциях». А у родителей не будет возможности контролировать ребенка.

– Мы искрение не понимаем, зачем реорганизовывать образовательную организацию в развитие которой были вложены федеральные и региональные с средства. Отремонтирован спортивный зал, в части помещений установили пластиковые окна, организовано горячее питание, устанавливается ограждение. Здание школы соответствует всем нормам СанПиН и нормам пожарной безопасности. Школа оснащена пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. Имеется, водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, собственная котельная, – говорится в обращении селян.

Взрослые напоминают чиновникам – школа является приоритетом в выборе места жительства родителей.

– Семьи, сменившие ранее место жительства, в этом году вернулись, обратно, – уверяют селяне.

Между тем, жители не верят, что власти в дальнейшем не ликвидируют Бурлукскую школу как филиал другого образовательного учреждения.

– Наши подозрения имеют почву, – утверждают селяне. – Уже был пример, как сначала к Бурлукской школе присоединили Сосновскую среднюю школу, а потом ее закрыли и стали возить детей в наше село. Лишиться работы могут и учителя, что приведет к снижению качества получаемого детьми образования.

Жители также напоминают, что реорганизация сельских школ противоречит тому, что говорил президент в 2021 году.

– На селе сохраняется глубинная корневая культура наших народов. Чрезвычайно важна здесь и роль школы. Можете не сомневаться, что мы будем делать все, чтобы школа развивалась и была полноценной, – процитировали селяне главу государства.

Но на деле жители видят, что чиновники делают все наоборот.

– Нам надоело слушать, что малокомплектные школы невыгодны, что надо экономить бюджетные деньги. С больницами уже наэкономились – их просто позакрывали. Теперь добрались до школ. Нельзя все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах, – уверены селяне.

К слову, жители Котовского района до сих пор не могут простить районным чиновникам уничтожение Романовской средней школы. На строительство нового образовательного учреждения были потрачены сотни миллионов рублей. В 2010 году школу торжественно открыли, а в 2017 году уже продали с молотка за сумму менее 2 миллионов рублей. Новые собственники, в свою очередь, перепродали здание. А новый хозяин разобрал ее на кирпичи.

Редакция V102.RU пыталась выяснить позицию руководства администрации Котовского района и готова была предоставить площадку для публикации мнения чиновников по этому важному для жителей села вопросу. 21 июня информагентство направило редакционный запрос в адрес главы Котовского района Сергея Чумакова, однако ответ так и не был получен.

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