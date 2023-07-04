Ядовитый паук каракурт атаковал 13-летнего школьника в Волгоградской области





В городе Волжском Волгоградской области 13-летнего подростка укусил ядовитый паук. Факт нападения каракурта на ребенка подтвердили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения.

Известно, что мальчик помогал бабушке в огороде, когда в левое колено его укусил паук черного цвета.

– Уже через 15-20 минут у ребенка появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди, – рассказали в облздраве. – Сначала мальчик был доставлен в Волжскую детскую больницу, откуда затем после оказания помощи далее переведен в Центр острых отравлений больницы №25 в Волгограде.

На сегодня состояние мальчика не вызывает опасений медиков.

– Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение. После проведенной терапии переведен в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия, – уточняют в профильном комитете.

На своем опыте специалисты центра острых отравлений констатируют – с июля в Волгоградской области начинается сезон укусов пауков.

– Когда температура воздуха достигает максимальных величин, возрастает и активность пауков, – констатируют медики. – Именно в этот период происходит их миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах.

В редких случаях на коже при укусе ядовитого паука, поясняет главный внештатный токсиколог Волгоградской области Сергей Ларионов, наблюдается покраснение места укуса с отечностью в той или иной степени, может появиться пузырек, наполненный жидкостью.

– Но чаще всего на месте укуса не удается отметить не только признаков воспаления, но даже следов укуса. Тяжелая клиническая картина отравления при укусе каракурта ставит местные явления на второе место, так как через 15-20 минут обычно возникает жгучая боль, которая распространяется на соседние части тела и органы, – говорит Ларионов.

Через 20-40 минут появляется озноб, боли в груди, в животе и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться. Затем появляется сильное возбуждение и страх смерти.

– У укушенных затруднено дыхание, пульс становится частым, тоны сердца приглушаются, а кровяное давление вначале повышается. Затем наступает задержка мочи. У некоторых больных наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание. Через три часа появляются судороги нижних и верхних конечностей. Позднее, через четыре-пять часов после укуса, появляется тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Язык, оставаясь влажным, докрывается белым налетом. Через 8 — 10 часов отмечается одутловатость лица, отек век и проливной пот, который сочетается с ознобом, – добавляет красок жуткой картине Сергей Ларионов.

Как правило, после атаки каракурта пациенты идут на поправку. Но смертельные исходы все же бывают.

– Происходит это крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи, – констатирует Сергей Ларионов.