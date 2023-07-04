Прокуратура утвердила обвинение в отношении подрядчика «Волгоград Арены»

В Волгограде директор компании – пордрядчика «Волгоград Арены» ответит в суде за невыплату зарплаты рабочим. 47-летний житель Москвы, по информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, затягивал с выплатами на протяжении полугода. Уголовное дело в отношении коммерсанта было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда.

– В период с февраля по август 2022 года обвиняемый не выплачивал заработную плату пяти работникам организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 200 тысяч рублей. В связи с отказом работодателя своевременно выплатить заработную плату работники были вынуждены обратиться в органы прокуратуры для защиты своих прав, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области. – В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате полностью погашена.

Несмотря на то, что работники все же получили причитающее вознаграждение за работу, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации. По мнению прокуратуры, следователями Центрального района СУ СК России по волгоградской области собрано достаточно доказательств – с обвинительным заключением материалы направлены в суд.

– Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, – сообщает Оксана Черединина.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», отвечать в суде за невыплату зарплаты работникам предстоит директору волгоградской фирмы ООО «ЦСТ» Дмитрия Плешакова. Согласно данным системы «СПАРК», организация с 2019 года специализируется на строительно-монтажных работах, а в 2022 году фирмой был заключен контракт стоимостью 950 тысяч рублей с дирекцией «Волгоград Арены» на оказание услуг стройнадзора при устройстве устройстве футбольных полей.