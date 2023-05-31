Общество

Подрядчик «Волгоград Арены» кинул сотрудников на 140 тысяч рублей

Общество 31.05.2023 16:17
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31.05.2023 16:17


В Волгограде строительная компания задолжала по зарплате пятерым сотрудникам в совокупности 140 тысяч рублей за шесть месяцев.  Не дождавшись денег, волгоградцы уволились и написали жалобу в прокуратуру. Результатом проверки, проведенной прокуратурой Центрального района, стало уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы свыше двух месяцев

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, руководство частной организации с марта по август 2022 года выплачивало деньги работникам стихийно – то начисляя причитающееся вознаграждение, то оставляя людей без заработка. 

Сообщается, что на данный момент организация погасила долги по зарплате, однако уголовное дело никто не прекращал. 

– Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль, – уточняет Оксана Черединина. 

Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о волгоградском ООО «ЦСТ». Согласно открытой информации, компания занимается различными видами строительных работ. В 2022 году компания заключила контракт с ГАУ Волгоградской области «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля над благоустройством стадиона, устройством двух футбольных полей стоимостью 950 тысяч рублей. В 2021 году компания больше миллиона получила за стройнадзор над строительством универсального спортзала в Быково.  

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