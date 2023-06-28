На СВО погиб преподаватель колледжа из Урюпинска Сергей Куприянов

В четверг, 29 июня, жители Урюпинска простятся со своим земляком Сергеем Куприяновым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска Волгоградской области, Сергею Куприянову было 40 лет. У него остались жена, дети и родители.

Сергей учился в средней школе № 7, закончил Урюпинский колледж бизнеса. Во время прохождения срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Отслужив Сергей пришел работать в Урюпинский агропромышленный колледж.

В октябре прошлого года Сергей Куприянов был мобилизован в ряды Вооруженных Сил, где служил в звании рядового. Погиб 22 июня 2023 года.