Расследования

На СВО погиб преподаватель колледжа из Урюпинска Сергей Куприянов

Расследования 28.06.2023 16:31
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28.06.2023 16:31


В четверг, 29 июня, жители Урюпинска простятся со своим земляком Сергеем Куприяновым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска Волгоградской области, Сергею Куприянову было 40 лет. У него остались жена, дети и родители. 

Сергей учился в средней школе № 7, закончил Урюпинский колледж бизнеса. Во время прохождения срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Отслужив Сергей пришел работать в Урюпинский агропромышленный колледж.

В октябре прошлого года Сергей Куприянов был мобилизован в ряды Вооруженных Сил, где служил в звании рядового. Погиб 22 июня 2023 года.

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