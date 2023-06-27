Общество

Чеченский бизнесмен выкупил и восстановит руины кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде

Общество 27.06.2023 17:55
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27.06.2023 17:55


В Волгограде руины кинотеатра «Юбилейный» нашли своего хозяина. Как сообщает ИА «Высота 102  со ссылкой на комитет управления госимуществом Волгоградской области, владельцем объекта стал бизнесмен из Чечни Ибрагим Магомедович Джабраилов. Начальная цена аукциона составляла 13 миллионов 497 тысяч рублей. Ибрагим Джабраилов поднял цену до 13 миллионов 970 тысяч рублей. 

В комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области 26 июня «Высоте 102» подтвердили факт продажи «Юбилейного». 

По итогам торгов определен покупатель объекта культурного наследия регионального значения — здания кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда, а также занимаемого им земельного участка, – сообщили в ответ на редакционный запрос в профильном ведомстве. – Крайне важно, что новый собственник взял на себя обязательства по приведению в порядок обветшавшего здания кинотеатра с сохранением его прежнего облика, в прежних границах. Объект культурного наследия будет восстановлен и получит новую жизнь. Напомним, предыдущий собственник не выполнял обязанности по сохранению объекта культурного наследия. Чтобы сохранить здание, оно было изъято в судебном порядке.

В комитет госохраны объектов культурного наследия региона, в свою очередь, по поводу восстановления «Юбилейного» сообщили следующее:

– Восстановление кинотеатра будет проведено с учетом утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области предмета охраны на основании разработанной лицензированной Минкультуры России организацией проектно-сметной документации. Проект в обязательном порядке подлежит государственной историко-культурной экспертизе. Производство самих работ также будет осуществлено лицами, имеющими лицензию Минкультуры России на работы по сохранению объектов культурного наследия при сопровождении авторского и технического надзоров. На каждом этапе комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области будут осуществляться мероприятия в рамках предоставленных полномочий, в том числе надзор за производством работ на предмет их соответствия законодательству об охране объектов культурного наследия и разработанной проектной документации.

Как следует из открытых данных, Ибрагим Магомедович Джабраилов является руководителем ООО «Сардорстрой», зарегистрированным в Веденском районе Чеченской республики. Организация занимается строительством дорог. Еще один возможный вид деятельности фирмы – строительство жилых и нежилых зданий. 

Напомним, комитет по управлению госимуществом Волгоградской области ранее предпринимал уже четыре попытки по реализации «останков» кинотеатра «Юбилейный». Осенью прошлого года объект и земля под ним продавались  по цене в 14 миллионов 670 тысяч рублей. Однако желающих приобрести лот не находилось. 

Кинотеатр «Юбилейный» является объектом культурного наследия регионального значения. Разрушенное здание по решению суда было изъято у ООО «Плюс», которое владело кинотеатром с 2006 года и фактически довело «Юбилейный» до того состояния, в котором он сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня – чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.

Справка. Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. В отношении этих объектов действуют ограничения в виде запрета регистрации и в связи с установлением зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения и др. «Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе  зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако статус объекта явно не соответствует тому состоянию, в котором он находится.


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