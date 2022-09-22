Общество

Четвертая попытка продать руины кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде провалилась

Общество 22.09.2022 19:40
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22.09.2022 19:40



И вновь не оказалось ни одного желающего приобрести останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по управлению госимуществом Волгоградской области сегодня, 22 сентября признал торги несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Это уже четвертая провальная попытка реализовать государственное имущество в виде руин, которые остались от некогда процветающего и популярного кинотеатра. Объект и земля под ним продавались  по цене в 14 миллионов 670 тысяч рублей.

Кинотеатр «Юбилейный» является объектом культурного наследия регионального значения. Разрушенный объект по решению суда был изъят у ООО «Плюс», которое владело кинотеатром с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда,  правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.

Справка. Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. В отношении этих объектов действуют ограничения в виде запрета регистрации и в связи с установлением зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения и др.
«Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе  зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако статус объекта явно не соответствует тому состоянию, в котором он находится.


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