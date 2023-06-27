Федеральные новости

Владимир Путин 27 июня обратится к силовикам и руководству СМИ

Федеральные новости 27.06.2023 13:09
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27.06.2023 13:09


В Москве Владимир Путин сегодня, 27 июня, обратится к рядовому и начальствующему составу силовых ведомств. Как сообщает V102.RU, а уже вечером президент встретится с руководителями российских СМИ.

— Владимир Путин обратится в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении, — цитирует информагентство сообщение ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков уточнил федеральным журналистам, что вечером у Путина запланировано общение с руководителями российских средств массовой информации. 

Напомним, что накануне Владимир Путин вновь обратился к россиянам — в своем заявлении президент подвел итоги попытки мятежа. В минувшую субботу глава государства выступил с экстренным обращением к жителям РФ.  

Фото: kremlin.ru

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