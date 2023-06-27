Владимир Путин 27 июня обратится к силовикам и руководству СМИ

В Москве Владимир Путин сегодня, 27 июня, обратится к рядовому и начальствующему составу силовых ведомств. Как сообщает V102.RU, а уже вечером президент встретится с руководителями российских СМИ.

— Владимир Путин обратится в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении, — цитирует информагентство сообщение ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков уточнил федеральным журналистам, что вечером у Путина запланировано общение с руководителями российских средств массовой информации.

Напомним, что накануне Владимир Путин вновь обратился к россиянам — в своем заявлении президент подвел итоги попытки мятежа. В минувшую субботу глава государства выступил с экстренным обращением к жителям РФ.

Фото: kremlin.ru