В Волгоградской области расследуется уголовное дело о канале контрабанды поддельных сигарет из Астрахани в Москву. Как сообщает V102.RU, один из членов ОПГ — бывший столичный сотрудник МВД — должен был обеспечивать проезд груженных контрабандой фур без лишних проблем и внимания.

— Следственные органы СУ СКР по Волгоградской области расследуют уголовное дело в отношении организованной группы по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, совершенные организованной группой в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — При расследовании уголовного дела установлено, что одним из соучастников преступления являлся в настоящее время уже уволенный сотрудник полиции из Москвы. 41-летнему фигуранту уже предъявлено обвинение. По ходатайству следствия он содержится под стражей.

Следствием установлено, что именно он должен был обеспечивать беспрепятственный транзит грузовиков с контрафактом из Астрахани в Москву.

— После установления указанного факта следователи СУ СК России по Волгоградской области в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений), — добавила Буянова.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

По версии следствия, члены ОПГ наладили транзитный канал, через который в Москву из Астрахани везли поддельные сигареты. 11 февраля 2023 года два грузовика, набитые контрафактом, выехали из села Солянка Наримановского района Астраханской области в сторону Москвы. На посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области грузовые машины вызвали подозрение и были остановлены сотрудниками МВД для проверки документов.

В ходе досмотра транспорта полицейские обнаружили более 2000 коробок, в которых перевозились около миллиона пачек немаркированных сигарет. Нелегальный товар изъяли. Общая стоимость табачной продукции составила больше 137 миллионов рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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