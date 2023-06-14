Расследования

По следам «Мистер Сидр»: в Волжском изъяли 34 тонны смертельно опасной жижи

Расследования 14.06.2023 12:04
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14.06.2023 12:04


В городе Волжском Волгоградской области оперативники регионального главка МВД накрыли ОПГ бутлегеров, производивших на пивоваренном заводе контрафактные спиртные напитки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, злоумышленники под видом «Мохито», «Пина колада», «Виски кола» и «Бабл гам» сбывали в торговые точки техническую воду, смешанную со спиртом и непищевыми красителями. 



— В состав организованной группы вошли пять участников производственного процесса, которые на территории пивоваренного завода под видом законной деятельности осуществляли производство, хранение с целью сбыта без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции различного наименования, — сообщили в МВД России. — Подозреваемые признали свою вину. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


Уточняется, что незаконную деятельность в результате проведения комплекса ОРМ пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из города Волжского и следователями ГСУ областного главка МВД.


Установлено, что бутлегеры делали микс из неочищенной воды, спирта, непищевых красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса, после разливая получившуюся жидкость в многоразовые пластиковые кеги объемом 30 литров. 

Другие члены ОПГ, по сведениям МВД России, развозили произведенную продукцию по складам в Волгограде, откуда впоследствии ее продавали мелкооптовыми и оптовыми партиями. 

– При обысках с территории предприятия и по местам жительства фигурантов дела изъято более 34 тонн фальсифицированной спиртосодержащей и немаркированной алкогольной продукции, более пяти миллионов рублей, добытых незаконным путем, а также  оборудование и ингредиенты, предназначенные для производства контрафакта, – сообщают в МВД. – Также в руки оперативников попали черновики с описанием технологических процессов и методы увеличения производства напитков, электронные носители информации. 

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ – незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Как стало известно журналистам «Высоты 102», в ОПГ входил директор ООО «Крафт Бир» Валерий Сулуквадзе. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, фирма «Крафт Бир» зарегистрирована совсем недавно, 28 марта 2023 года, в Волжском на территории СНТ «Химик». Основной вид деятельности компании – производство пива. При этом интересно, что ранее Сулуквадзе не осуществлял никакой предпринимательской деятельности и не был зарегистрирован в органах ФНС как предприниматель. Производство смертельно опасного алкоголя – его дебют в предпринимательской деятельности. 

Фото и видео: МВД России

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