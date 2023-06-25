«Узнала результаты и не смогла уснуть»: волгоградская школьница получила двести баллов за два ЕГЭ

В час ночи волгоградка Екатерина Чумакова получила результаты ЕГЭ и уже не смогла уснуть. С трудом дождавшись утра, девушка рассказала близким о впечатляющих результатах — на экзаменах по химии и русскому языку она набрала две сотни! Как подготовиться к ЕГЭ без репетиторов и сохранить «холодную» голову на пороге аудитории, школьница поделилась с корреспондентами V102.RU.

На подготовку к экзаменам и поступлению в медицинский университет ученица школы № 86 потратила год. Результаты первого пробного ЕГЭ по химии — за него Екатерина получила лишь 44 балла — не разочаровали, а лишь стимулировали на серьезную подготовку.

— У меня не было возможности заниматься с репетиторами, поэтому я готовилась к ЕГЭ самостоятельно — смотрела вебинары, решала десятки заданий. В этом вопросе очень важна самодисциплина, — рассказывает выпускница. — Я ничего не ожидала и не требовала от себя, потому что люблю жить моментом и наслаждаться им.

Что сложнее — решить сотни задач и разложить по косточкам все материалы или же вовремя отложить учебники и сделать паузу? В этом вопросе Екатерина Чумакова искала золотую середину.

— Безусловно, нужно знать, на какие экзамены ты идешь, и что тебя на них может ждать. Но как бы ты ни готовился морально, страх все равно остается… Ровно до того момента, когда ты входишь в аудиторию, — делится эмоциями Екатерина Чумакова. — Там ты выдыхаешь и понимаешь, что тебе осталось лишь собраться с мыслями, написать и уйти. Когда я увидела задания, успокоилась — формулировки те же, бумага та же. К тому же, в запасе три с половиной часа. За это время к чему-то да придешь. Я постаралась выложиться по максимуму, и, как видите, у меня это получилось — значит, может получиться у всех!

Волгоградка признает, что рассчитывала на высокую оценку за экзамен по химии. И все же сотня была не самоцелью, а лишь «розовой мечтой».

— Если честно, я не делала установку сдать экзамен на высший балл. Это была «розовая мечта», а не главная цель, — рассуждает девушка. — По химии я была уверена в своих силах. Думала, что получу 99 баллов. Окончательный результат узнала около часа ночи и на эмоциях не могла уснуть. По русскому языку я даже не ждала такого высокого балла — откровенно говоря, он меня удивил. Конечно же, я радуюсь своим результатам. Но есть ощущение, что куда больше им радуются родители и учителя. Мои близкие чувствовали, что все получится. Папа, узнав о 200 баллах, сказал: «Я знал, я знал. Ты у нас умная». Но внутри все наверняка перевернулось от счастья.

Сдав все экзамены, школьница позволила себе долгожданные каникулы. Однако расслабиться на все сто волгоградская стобалльница сможет лишь после зачисления в институт.

— Сейчас я отдыхаю и балую себя всякими вкусными штучками, прогулками с друзьями. Мне наконец-то не нужно вставать с утра пораньше и решать бесконечные тесты, — смеется девушка. — Теперь осталось дождаться результатов ЕГЭ по биологии и поступить. Я планирую подавать документы на стоматологический факультет — как в волгоградский, так и в московский вузы. Школьникам, которым только предстоят экзамены, я советую быть собой и наслаждаться жизнью. Составляйте свой график так, чтобы в нем были полноценные окошки для отдыха — за это время знания от вас не убегут, а вот силы, наоборот, появятся. Откровенно говоря, вам не столько нужны 100 баллов, сколько желание и стремление идти вперед, несмотря ни на что. Хорошие результаты и поступление в вуз мечты — это лишь приятный бонус. В любом случае у вас уже есть все самое ценное и дорогое — вы сами.

В этом году сто баллов за ЕГЭ получили десятки школьников из Волгоградской области. Десять учеников покорили экспертов ответами по литературе. Еще десять выпускников безупречно выполнили задания экзамена по химии. Безукоризненной грамотностью могут похвастать 15 школьников из разных уголков региона. А вот математику профильного уровня на все сто знают лишь трое «технарей». Компанию стобалльников пополнили и восемь выпускников, с легкостью ответивших на все вопросы по обществознанию.

Подготовила Виктория Чумакова