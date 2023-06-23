Общество

Андрей Бочаров впервые сел за руль карта и не совершил ни одной ошибки: видео

Общество 23.06.2023 17:05
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23.06.2023 17:05


Губернатор Волгоградской области, посещающий сегодня, 23 июня, площадки молодежного фестиваля #ТриЧетыре, около 15.00 прибыл на стадион «Волгоград Арена», где состоялся финальный футбольный поединок между молодежными командами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», перед началом игры Андрей Бочаров побывал на площадке скалодрома, а после этого сел за руль карта. 



– Первым делом Андрей Бочаров пообщался с ребятами, которые занимались на скалодроме, отметив их физическую подготовку, – сообщает корреспондент информагентства. – После этого, перейдя к трассе картинга, губернатор решил прокатиться. 


Глава региона совершил четыре круга по трассе протяженностью 500 метров, проехав, таким образом, два километра. 

Как рассказали организаторы фестиваля «Высоте 102», трасса для картинга будет работать сегодня и завтра, 24 июня. К слову, Андрей Бочаров, с его слов, за рулем карта оказался впервые и, видимо, остался под впечатлением, потому что тут же обсудил с руководителями профильных ведомств перспективу строительства полноценной трассы для проведения соревнований высокого уровня на территории авиаклуба им. Числова в Среднеахтубинском районе.


Добавим, что компанию на картинговой трассе Бочарову составили глава Волгограда Владимир Марченко и главный финансист региона Александр Дорждеев. В отличие от губернатора, проехавшего четыре круга без единой ошибки, руководитель Волгограда пару раз врезался в бортики, а вот технику вождения замгубернатора можно назвать самой осторожной –  трассу Александр Дорждеев прошел медленно, но верно. 

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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