Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области организовали проверку по факту инцидента в больнице им. Фишера. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, санитарка в лечебном учреждении толкнула пожилого мужчину из-за того, что тот оказался не на своей кровати. В результате толчка пациент не удержался на ногах и упал на пол. Происходившее сняли на видео.

– По указанию и.о. руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Дмитрия Буравцова о данному факту организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, – сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова. – По результатам будет принято процессуальное решение.

Главврач больницы им. Фишера Константин Позднышев в свою очередь уже заявил, что сотрудник будет незамедлительно отстранена от работы.