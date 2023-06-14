Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлено нападение разыскиваемого мужчины с ножом на пассажира автобуса.

На предоставленных полицией кадрах отчетливо видно, как оба мужчины одновременно заходят в переполненный автобус последними. Мужчина в черном пропускает 57-летнего пассажира вперед, однако тут же на ступенях между ними начирается потасовка и оба они выходят на улицу. Уже во время драки один из участников достает нож и наносит им удар оппоненту.

С места происшествия нападавший с ножом мужчина скрылся. Сегодня, 14 июня, полиция объявила его в розыск. Информацию о месте нахождения вооруженного участника драки просят сообщать по телефонам:

- дежурная часть УМВД России по г. Волгограду 8 (8442) 93-01-11;

- дежурная часть Отдела полиции Ворошиловского района 8 (8442) 93-75-97.