В Волгограде ищут мужчину, всадившего нож в пассажира автобуса

В Волгограде сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области 14 июня объявили о розыске мужчины, который во время конфликта на автобусной остановке всадил нож в спину пассажира. Инцидент, по сведениям пресс-службы главка полиции, произошел 9 июня на остановке «Мир» в Ворошиловском районе.

– Около 14.30 при посадке в рейсовый автобус между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В результате неизвестный нанес 57-летнему волгоградцу удар ножом, причинив колото-резанное ранение спины. С места преступления злоумышленник скрылся, – рассказали обстоятельства преступления в ГУ МВД России по региону.





В полиции сообщают приметы нападавшего. На вид мужчине (славянской внешности) от 30 до 35 лет, рост примерно 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. Был одет: футболка черного цвета, джинсы синего цвета, в руке спортивная сумка черного цвета.

Очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает информацией о месте нахождения нападавшего, просят сообщать сведения по телефонам полиции:

дежурная часть УМВД России по г. Волгограду 8 (8442) 93-01-11;

дежурная часть Отдела полиции Ворошиловского района 8 (8442) 93-75-97.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области