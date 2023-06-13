



Уникальная операция по имплантации желудочка сердца проведена 45-летнему пациенту в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России в Волжском. Уникальная операция по имплантации желудочка сердца проведена 45-летнему пациенту в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России в Волжском.

Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, операция выполнена пациенту с ишемической кардиомиопатией и острой левожелудочковой недостаточностью. Мужчина поступил в тяжелом состоянии, которое послужило противопоказанием к пересадке сердца. Чтобы помочь волгоградским коллегам провести первую имплантацию, в филиал экстренно вылетели кардиохирурги и врач-реаниматолог из головного учреждения в Москве.Операция прошла успешно, пациент стабилен и проходит реабилитацию. Искусственный левый желудочек поддерживает функцию сердца и кровотока при ослабленной сердечной мышце. Такое оперативное вмешательство проведено впервые в Волгоградской области.Напомним, операции по трансплантации сердца в филиале начали выполнять в 2022 году — Волгоградская область стала 13-м субъектом РФ, где осуществляется пересадка сердца. На сегодняшний день в филиале академика Шумакова выполнено уже шесть таких операций.