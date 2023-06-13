Здравоохранение

В Волгоградской области впервые 45-летнему пациенту установили искусственную часть сердца

Здравоохранение 13.06.2023 20:47
0
13.06.2023 20:47


Уникальная операция по имплантации желудочка сердца проведена 45-летнему пациенту в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России в Волжском.
Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, операция выполнена пациенту с ишемической кардиомиопатией и острой левожелудочковой недостаточностью. Мужчина поступил в тяжелом состоянии, которое послужило противопоказанием к пересадке сердца. Чтобы помочь волгоградским коллегам провести первую имплантацию, в филиал экстренно вылетели кардиохирурги и врач-реаниматолог из головного учреждения в Москве.
Операция прошла успешно, пациент стабилен и проходит реабилитацию. Искусственный левый желудочек поддерживает функцию сердца и кровотока при ослабленной сердечной мышце. Такое оперативное вмешательство проведено впервые в Волгоградской области.
Напомним, операции по трансплантации сердца в филиале начали выполнять в 2022 году — Волгоградская область стала 13-м субъектом РФ, где осуществляется пересадка сердца. На сегодняшний день в филиале академика Шумакова выполнено уже шесть таких операций.
Фото сайта администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
10.06.2023 11:29
Здравоохранение 10.06.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2023 20:08
Здравоохранение 09.06.2023 20:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2023 17:51
Здравоохранение 07.06.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2023 17:27
Здравоохранение 07.06.2023 17:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2023 19:39
Здравоохранение 05.06.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2023 10:16
Здравоохранение 05.06.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.05.2023 07:53
Здравоохранение 30.05.2023 07:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.05.2023 17:01
Здравоохранение 29.05.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2023 09:53
Здравоохранение 25.05.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2023 08:07
Здравоохранение 25.05.2023 08:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.05.2023 20:09
Здравоохранение 23.05.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.05.2023 11:53
Здравоохранение 23.05.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.05.2023 08:56
Здравоохранение 22.05.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.05.2023 17:10
Здравоохранение 20.05.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.05.2023 20:05
Здравоохранение 16.05.2023 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной лисицыСмотреть фотографии
20:47
В Волгоградской области впервые 45-летнему пациенту установили искусственную часть сердцаСмотреть фотографии
20:23
Старший тренер волгоградского «Ротора» покинул клубСмотреть фотографии
20:10
Не как в аэропорту: ламинированные документы примут у волгоградцев в поездахСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде нашли наехавшего на 3-летнего ребенка самокатчика: видеоСмотреть фотографии
19:34
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль: смотрим, кого от него освободятСмотреть фотографии
19:02
Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации россиянСмотреть фотографии
18:26
«Домов уже не видно»: в Волгограде стена мусора поглотила частный секторСмотреть фотографии
18:06
Осужденный за расстрел жителя Волжского Виталий Бельченко погиб на СВОСмотреть фотографии
17:56
В школе №101 Волгограда к новому учебному году появится Кадетская площадьСмотреть фотографии
17:26
«Лада Гранта» вылетела с трассы Волгоград-Астрахань: пострадал ребенокСмотреть фотографии
17:12
«Спас раненых бойцов»: под Волгоградом открыли памятник погибшему на СВО юному командируСмотреть фотографии
16:42
Сотрудникам поликлиники №28 в Волгограде раздавали деньги ФОМС на похороныСмотреть фотографии
16:27
«Многие не дождались»: фермер из Волгоградской области потратил 1,5 миллиона на голубую мечту селянСмотреть фотографии
16:01
Заводу «Метеор» в Волжском не удалось обжаловать наказание за угрозу срыва оборонзаказаСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом избивающая мужа женщина трижды ударила ножом полицейскогоСмотреть фотографии
15:45
Талантливых волгоградских студентов поддержат материальноСмотреть фотографии
14:32
«За мужество, отвагу и самоотверженность»: в Волгограде наградили троих бойцов СВОСмотреть фотографии
14:00
«Это – государственный праздник»: волгоградцев возмутил откровенный наряд Нюши в День РоссииСмотреть фотографии
13:43
Три четверти жителей ЮФО считают цены на отдых в России завышеннымиСмотреть фотографии
13:42
На Второй продольной в Волгограде запретили левые поворотыСмотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом фермер открыл стрельбу из-за выпаса коровы на его полеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде 13 июня начнут второй этап ремонта переезда на ТаращанцевСмотреть фотографии
12:32
«Задушил и поджег»: 31-летнего волгоградца задержали после убийства его знакомойСмотреть фотографии
12:18
Boeing из-за проблем с генератором запросил экстренную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Земснаряд уже на месте: при поддержке депутата ГД в Волгоградской области расчистят АхтубуСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде «УАЗ» лег на бок после удара иномаркиСмотреть фотографии
11:42
Кони умчались, собаки остались: под Волгоградом после ДТП перевернулся фургон с животнымиСмотреть фотографии
11:06
Волгоградская область увеличит площадь орошаемых земель до 100 тыс. гектаровСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде два человека пострадали в ДТП возле кладбищаСмотреть фотографии
 