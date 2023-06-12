Происшествия

Автоугонщика в зимней шапке задержали под Волгоградом

Происшествия 12.06.2023 11:07
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12.06.2023 11:07


Житель Краснодарского края задержан в Волгоградской области по подозрению в угоне автомобиля «ВАЗ-21099», передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, заявление о пропаже машины поступило в полицию 11 июня от жителя хутора Вертячий Городищенского района. Он сообщил полицейским, что его авто было припарковано возле домовладения, а ключи находились в замке зажигания.
- Ориентировка на розыск и задержание бала направлена экипажам Госавтоинспекции. В ходе патрулирования угнанный автомобиль был задержан на автодороге «х.Вертячий – х. Песковатка». За рулем находился 61-летний житель Краснодарского края, - рассказали в главке.
Угонщик во всем сознался и пояснил, что решил переночевать в отрытом автомобиле. Когда он увидел еще и ключи в замке зажигания, то сразу этим воспользовался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото угонщика: ГУ МВД России по Волгоградской области

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