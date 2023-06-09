Происшествия

Камеры зафиксировали жесткое ДТП на Шоссе Авиаторов в Волгограде

Происшествия 09.06.2023 18:00
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09.06.2023 18:00


В Дзержинском районе Волгограда двое молодых водителей утром 9 июня не поделили дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», момент столкновения отечественных легковушек зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. 



Авария, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла на Шоссе Авиаторов около восьми часов утра. . 

– По предварительным данным,  20-летний водитель Lada Largus двигался по Шоссе Авиаторов со стороны улицы Ангарской в сторону улицы Лесогорской на пересечении с проездом Геофизиков при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Lada Priora, которая двигалась со встречного направления, – пояснили обстоятельства ДТП в пресс-службе  главка полиции. 

Сообщается, что помощь врачей потребовалась 23-летнему водителю Lada Priora. Молодой мужчина был доставлен с места ДТП в больницу. 

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