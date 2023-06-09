Лесничий из Волгоградской области пустил 48 вязов на дрова

Лесничему из Светлоярского района Волгоградской области грозит до семи лет колонии за незаконную вырубку 48 вязов. Как сообщает V102.RU, фигурант уголовного дела продал деревья на дрова.

— Своими преступными действиями злоумышленник причинил администрации муниципального района материальный ущерб на общую сумму более 270 тысяч рублей, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На стадии расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер на имущество фигуранта наложен арест.

Уточняется, что 46-летний участковый лесничий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2021 года злоумышленник решил заработать на незаконной вырубке леса. К незаконному «бизнесу» он привлек своих знакомых. Мужчины, следя указаниям своего приятеля, спилили сырорастущих вязов недалеко от хутора Новоромашкин Октябрьского района Волгоградской области. Затем фигурант дела продал спиленные деревья на дрова.

— В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным районной прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, — добавила Буянова.

Санкция вменяемой лесничему статьи предусматривает в качестве максимума до семи лет лишения свободы.

Фото: архив ИА «Высота 102»