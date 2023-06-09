В Волгограде водитель на самокате сбил ребенка и убежал

Происшествия 09.06.2023 09:41
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09.06.2023 09:41
Полиция в Волгограде ищет самокатчика, который накануне сбил 6-летнюю девочку в центре города и убежал, бросив свое средство передвижения, сообщает V102.RU.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 20.00 напротив световой опоры № 8 по ул. Набережная 62 Армии.
- Неустановленный водитель совершил наезд на стоящую на велосипедной дорожке 6-ти летнюю девочку. После наезда водитель, бросив самокат, покинул место ДТП. Ведется его розыск, - рассказали в главке.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
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