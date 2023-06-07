Экология

В Котово отобрали пробы воды и почвы после фекального потопа

Экология 07.06.2023 17:54
0
07.06.2023 17:54




Сегодня, 7 июня, в городе Котово Волгоградской области начались работы по устранению коммунальной аварии. Об этом сообщили V102.RU местные жители, заметившие новую спецтехнику на улицах города, которая прибыла в Котово для ликвидации засора в канализационных сетях. 
Однако, как сообщало V102.RU, нечистоты успели вылиться в пойму реки Малая Казанка. Неприглядные картины запечатлели местные жители, сообщившие и о неприятных запахах, витающих в пойме. На место происшествия выехали специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 
– В целях установления возможного вреда, причинённого окружающей среде, инспекторы облкомприроды совместно со специалистами лаборатории регионального центра экологического контроля произвели отбор проб почвы и воды из реки Малая Казанка в городе Котово, где произошла коммунальная авария на системе водоотведения. С учетом результатов лабораторных анализов в отношении организации, осуществляющей эксплуатацию централизованной сети водоотведения, будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства, – пояснили в ведомстве.
Между тем, чиновники заявили, что жалобы котовчан на проблемы с канализацией стали поступать еще на прошлой неделе. 5 июня из Волгограда в Котово прибыла каналопромывочная машина для проведения работ, однако спецтехника вышла из строя. Сегодня, 7 июня, пришла новая. Чиновники обещают, что работы будут продолжаться непрерывно до полного устранения засора. 
Ранее V102.RU сообщало, что из-за канализационного засора зловонные стоки затопили подвал здания районной администрации, сотрудники которой страдали из-за головных болей и тошноты. Зловоние чувствовалось и в расположенном неподалеку здании детского творчества. Также на тяжелый запах жаловались посетители магазинов. 
Видео V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
07.06.2023 16:32
Экология 07.06.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Экология
07.06.2023 12:10
Экология 07.06.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
06.06.2023 21:47
Экология 06.06.2023 21:47
Комментарии

0
Далее
Экология
06.06.2023 16:47
Экология 06.06.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Экология
06.06.2023 09:17
Экология 06.06.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.06.2023 07:41
Экология 06.06.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2023 19:33
Экология 05.06.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2023 17:30
Экология 05.06.2023 17:30
Комментарии 0

0
Далее
Экология
05.06.2023 13:01
Экология 05.06.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2023 12:09
Экология 05.06.2023 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экология
31.05.2023 10:01
Экология 31.05.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2023 16:22
Экология 29.05.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2023 09:57
Экология 28.05.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2023 09:19
Экология 26.05.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2023 09:31
Экология 25.05.2023 09:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
«Соседи — крысы и тараканы»: волгоградка сняла видеоэкскурсию по аварийному домуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Интим-мошенники развели командированного в Волгоград инженера на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:57
«Возражайте, чтобы не хвататься за голову»: в Волгограде пересчитали кадастровую стоимость зданий и жилья горожанСмотреть фотографии
19:36
Гонки на сапах и фестиваль красок: в Волжском анонсировали открытие пляжного сезонаСмотреть фотографии
19:08
Задушившей сына-младенца волгоградке на 2 года придется забыть об алкоголеСмотреть фотографии
19:03
Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира ЯкимоваСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде ДТП на Астраханском мосту парализовало движение в центре городаСмотреть фотографии
17:54
В Котово отобрали пробы воды и почвы после фекального потопаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Волгоградские хирурги провели две успешные операции с сохранением беременностиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде больницу №11 возглавила врач УЗИ Ольга СтрельцоваСмотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском 23-летнего сварщикаСмотреть фотографии
16:45
Директор ООО «Скаймет» ответит в суде за распил 13 гаражей волгоградцевСмотреть фотографии
16:32
Поселок под Волгоградом избавили от кошмара на улице БаррикаднаяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Дело о ЧП с полицейским на Орловском пруду отправили в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградскую область из Краснодара попало молоко с линкомициномСмотреть фотографии
15:48
«Убили и закопали в сарае»: двоих жителей Волгоградской области осудят за расправу с приятелемСмотреть фотографии
15:28
Час в салоне троллейбуса волгоградке оценили в 5500 рублейСмотреть фотографии
15:02
С трассы Волгоград-Астрахань слетела «Лада Ларгус»: мужчина в больницеСмотреть фотографии
14:03
На юге Волгограда в квартире нашли труп женщиныСмотреть фотографии
13:42
«Две недели назад спустили письмо»: в аэропорту Волгограда ужесточили регистрацию пассажиров из-за антитеррораСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде грабителям элитного салона часов и украшений «Клеопатра» вынесли приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
От удобрений до цифровых сервисов: аграрии Волгоградской области укрепляются надежными партнерамиСмотреть фотографии
12:10
Фирму экс-депутата Волгоградской гордумы оштрафовали за незаконную свалкуСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом наркодилер во время погони выбросил полкило зелья из автоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
Инструмент волжского производителя завоевывает российский рынокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
«Хотим вернуться домой»: в Волгограде после взрыва в пятиэтажке жильцы скитаются по угламСмотреть фотографии
10:50
Педагог из Михайловки попала в кредитную кабалу после звонка аферистаСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом увековечили память погибшего на СВО матроса Александра СпиридоноваСмотреть фотографии
10:25
В Волжском пенсионер за рулем иномарки улетел в кюветСмотреть фотографии
 