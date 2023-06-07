В Котово отобрали пробы воды и почвы после фекального потопа

Экология 07.06.2023 17:54
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07.06.2023 17:54
Сегодня, 7 июня, в городе Котово Волгоградской области начались работы по устранению коммунальной аварии. Об этом сообщили V102.RU местные жители, заметившие новую спецтехнику на улицах города, которая прибыла в Котово для ликвидации засора в канализационных сетях.
Однако, как сообщало V102.RU, нечистоты успели вылиться в пойму реки Малая Казанка. Неприглядные картины запечатлели местные жители, сообщившие и о неприятных запахах, витающих в пойме. На место происшествия выехали специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
– В целях установления возможного вреда, причинённого окружающей среде, инспекторы облкомприроды совместно со специалистами лаборатории регионального центра экологического контроля произвели отбор проб почвы и воды из реки Малая Казанка в городе Котово, где произошла коммунальная авария на системе водоотведения. С учетом результатов лабораторных анализов в отношении организации, осуществляющей эксплуатацию централизованной сети водоотведения, будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства, – пояснили в ведомстве.
Между тем, чиновники заявили, что жалобы котовчан на проблемы с канализацией стали поступать еще на прошлой неделе. 5 июня из Волгограда в Котово прибыла каналопромывочная машина для проведения работ, однако спецтехника вышла из строя. Сегодня, 7 июня, пришла новая. Чиновники обещают, что работы будут продолжаться непрерывно до полного устранения засора.
Ранее V102.RU сообщало, что из-за канализационного засора зловонные стоки затопили подвал здания районной администрации, сотрудники которой страдали из-за головных болей и тошноты. Зловоние чувствовалось и в расположенном неподалеку здании детского творчества. Также на тяжелый запах жаловались посетители магазинов.
Видео V102.RU
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