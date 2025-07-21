В Волгограде 11-летнему школьнику во время прогулки выстрелили в спину





В Советском районе Волгограда от выстрела пострадал 11-летний подросток. С таким заявлением в полицию пришла мама ребенка, которая рассказала о случившемся во дворе многоквартирного дома инциденте.

Волгоградка сообщила, что ее сын получил травму во время прогулки во дворе многоквартирного дома – неизвестный произвел выстрел в спину мальчику. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ – «Хулиганство».

Личность стрелка была установлена в кратчайшие сроки. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, находясь на балконе своей квартиры.





Хулиган сознался в содеянном, оружие у него полицейским изъято.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, shedevrum.ai