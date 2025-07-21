Общество

Четыре московских авиарейса отменены в Волгограде 22 июля

Общество 21.07.2025 19:29
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21.07.2025 19:29


Отмены авиарейсов, связанных с закрытием московских аэропортов, продолжатся и завтра, 22 июля. По данным электронного табло аэропорта Гумрак, сняты с расписания два самолета из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот». Воздушные суда должны были приземлиться в Волгограде 22 июля в 01-35 ч и в 4-00 ч., однако стало известно об их отмене. Соответственно, не вылетят два самолета данной авиакомпании из Волгограда в столицу.

При этом сегодня, 21 июля, по-прежнему задерживаются еще четыре самолета сообщением Москва-Волгоград. Всего по данным Росавиации, на 8-00 ч. понедельника, 21 июля, в аэропортах московского региона и Пулково было суммарно отменено 118 рейсов, задержано на период более 2 часов 203 рейса.
 

Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о мытарствах волгоградца, которому дважды не удалось вылететь в родной город сначала из-за переноса рейса, а потом из-за его отмены. После мучительных суток ожидания в Шереметьево мужчина добрался до Волгограда на автобусе и опоздал на работу.


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