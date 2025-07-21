Новый сезон фотоохоты на эко-преступников стартовал в Волгограде

В Волгограде стартовал новый сезон фотоохоты на эко-преступников. Как сообщает ИА «Высота 102», регоператор по сбору ТКО вновь принимает от волгоградцев фото и видеоролики, на которых зафиксированы факты сброса мусора на землю.

Продолжительность второго сезона составит ровно месяц – итоги будут подведены 21 августа. Напомним, что впервые акция «Фотоохота на эконарушителей» проводилась осенью 2024 года.

– Цель акции, как и ранее, – привлечь внимание общественности к увеличению числа случаев нелегального сброса строительных, растительных отходов, автомобильных шин недобросовестными гражданами и «серыми возчиками». Эти действия приводят к образованию несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок, а также в оврагах и лесах, – говорят а «ЭкоЦентре».

Волгоградцев, ставших свидетелями эконарушений, просят делать фото и видео. Важно, чтобы на фото и видеозаписях также был четко виден госномер транспортного средства, используемого при совершении нарушения. Важно, чтобы автор не забыл сообщить о дате, месте и времени сброса отходов.

– Если видео соответствует данным требованиям, автору будет перечислено на указанный счет 500 рублей. Информацию необходимо направлять на pressa_eco@clean-rf.ru. Все материалы будут предоставлены на рассмотрение в надзорные органы, – сообщают в пресс-службе «ЭкоЦентра».





С положением об акции можно ознакомиться на сайте регоператора в разделе «Физическим лицам» (информация и документы (нормативные документы).