Хлеб и «макарошки» подорожали в Волгоградской области

В Волгоградской области подорожали мука, хлеб, а также вермишель и макароны. По данным Волгоградстата, килограмм муки пшеничной муки стал стоить дороже на 2,03% (41,71 рубля), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной подорожал на 1,03% (78,76 рубля). В то же время изменились в сторону увеличения ценники на вермишель – почти на 2% (74,36 рубля), а также на макароны из муки высшего сорта – на 1,65% (92,57 рубля).
А вот яйца вновь подешевели. Теперь средняя цена десятка составляет 71,25 рубля, что на 2,8% ниже, чем было в предыдущем исследуемом периоде. Чуть снизилась цена на гречку – на 1,5% (48,98 рубля за кг), зато повысилась на соль – на 1,16% (17,23 рубля).
Зато борщевой набор в Волгоградской области продолжает стремительно дешеветь, что связано с получением первых урожаев овощей. Заметнее всего подешевела свекла – почти на 15% (67,52 рубля). Также снизились цены на картофель – на 6,7% (до 79,5 рубля).
Фото V102.RU (архив)