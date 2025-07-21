«Были паника, давка и плач»: волгоградец дважды не смог улететь из Москвы из-за отмены рейсов

Волгоградец почти сутки не мог вылететь из Москвы из-за отмененных авиарейсов. Как рассказал ИА «Высота 102» Георгий, только сегодня, под утро, ему удалось вернуться домой. И то только лишь на автобусе.

- Рейсы переносили, переносили, потом вообще отменили. Купил билет на другой самолет на утро – и всё то же самое. В результате плюнул и купил, хотя и не без труда, билет на автобус. С работы отпросился, так как физически не смог – еле живой, - поделился волгоградец своими эмоциями.

По словам Георгия, пережитое в аэропорту он долго не забудет.

- В Шереметьево был полный ужас. Когда ночью объявили, что «Аэрофлот» отменил все рейсы, я увидел огромную толпу, много тысяч человек, которая захватила меня, и я реально запаниковал в таком потоке. Такого количества людей я не наблюдал даже на чемпионате мира по футболу в Москве – там и то гораздо меньше людей со стадиона выходило, - вспоминает собеседник информагентства.

- Все были на нервах. Ночь, что делать, никто не знает. Многие были с детьми, животными. А, когда выяснилось, что надо оформлять возврат билетов официально, чтобы деньги вернули, тысячи людей снова рванули к стойкам, а всего их было 3 у «Аэрофлота». Можете представить, что там было? Крики, ругань, детский плач, - продолжает Георгий.

Самое печальное, что, когда волгоградец купил билет на другой, уже утренний рейс, все пережитое и увиденное повторилось - снова отмена рейса, огромные очереди к стойкам, накаленная до предела атмосфера и ощущение хаоса.

В то же время в Росавиации публиковали фото из московских аэропортов, судя по которым, никакого столпотворения там как будто не наблюдалось.