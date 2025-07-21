Их было девять: МЧС опубликовало подробности спасения волгоградских туристов в Белом море

Новые подробности появились в истории туристической группы из Волгоградской области, которой понадобилась помощь спасателей. По уточненным данным управления МЧС по Архангельской области, в группе изначально было девять человек. Лишь двое из них смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий.

– На данный момент найдены четыре человека. Поиски трёх человек продолжаются. В районе поиска работают: сотрудники 8 ПСЧ на катере БЛ-820, спасатели АОСС им. И.А.Поливаного на вертолёте МИ-8 МЧС России и катер «Рыбинск» Морспасслужбы. В поисках участвуют 10 специалистов и 3 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, – добавили в ведомстве.

Напомним, накануне стало известно о проведении спасательной операции на территории Карелии и Архангельской области, где проходил маршрут незарегистрированной в МЧС России группы байдарочников. Туристы направлялись от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Однако из-за ухудшения погоды группа решила вернуться.

Ранее сообщалось, что группа состояла из семи человек. Причем четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Сотрудники 8 пожарно-спасательной части нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя повторно направлен катер МЧС России.

Судьба троих туристов неизвестна и по сей день. Спасенные байдарочники, как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Архангельской области, подтвердили, что они являются жителями Волгоградской области. Их состояние удовлетворительное.

Фото МЧС РФ