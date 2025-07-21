Подполковник из Волгоградской области пошел на повышение в Саратове

Полицейский из Волгоградской области получил важную должность в соседнем регионе – в ГУ МВД по Саратовской области. Как сообщило ИА «СарИнформ», новым руководителем УЭБиПК областного главка назначен Алексей Новокрещенов.
Приказ о кадровых перестановках подписал руководитель ГУ МВД по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников. Новый начальник подразделения главка уже представлен личному составу.
С 2020 года подполковник полиции Алексей Анатольевич Новокрещенов возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области. Он родился в 1984 году, в 2006 году окончил Волгоградскую академию МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году в уголовном розыске УВД Красноармейского района Волгограда. Затем служил в отделах по линии борьбы с экономическими преступлениями, а также по линии экономической безопасности и противодействия коррупции Волгоградской области.
С 2017 года до 2020 года замещал должность заместителя начальника отдела – начальника отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» III, II, I степени.
Фото ГУ МВД по Саратовской области