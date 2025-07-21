Спорт

Нападающий Никита Никифиров перешел в «Ротор»

Спорт 21.07.2025 12:13
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21.07.2025 12:13


Нападающий Никита Никифоров сегодня, 21 июля, перешел в волгоградский «Ротор». Как сообщили V102.RU в пресс-службе клуба, 20-летний форвард заключил контракт с сине-голубыми до конца сезона 2025/2026.

Никифоров является воспитанником «Московской футбольной академии» ФК «Строгино». Сыграл за одноименный клуб на профессиональном уровне 20 матчей, в которых забил 11 мячей во Второй лиге Дивизионе Б.

В Первой лиге в составе новороссийского «Черноморца» провел 19 встреч и отличился в них дважды. Становился лучшим молодым футболистом ноября в Первой лиге. В общей сложности Никифоров за карьеру в 105 поединках забил 45 голов и сделал 15 результативных передач.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

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