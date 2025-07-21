Нападающий Никита Никифиров перешел в «Ротор»

Нападающий Никита Никифоров сегодня, 21 июля, перешел в волгоградский «Ротор». Как сообщили V102.RU в пресс-службе клуба, 20-летний форвард заключил контракт с сине-голубыми до конца сезона 2025/2026.
Никифоров является воспитанником «Московской футбольной академии» ФК «Строгино». Сыграл за одноименный клуб на профессиональном уровне 20 матчей, в которых забил 11 мячей во Второй лиге Дивизионе Б.
В Первой лиге в составе новороссийского «Черноморца» провел 19 встреч и отличился в них дважды. Становился лучшим молодым футболистом ноября в Первой лиге. В общей сложности Никифоров за карьеру в 105 поединках забил 45 голов и сделал 15 результативных передач.
Фото: СК «Ротор» /vk.com